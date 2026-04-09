Ideas DIY; así puedes darles un nuevo uso a tus ollas viejas

El reciclaje se está llevando a cabo cada vez más en los hogares ya que es una forma en la que se contribuye al cuidado del ambiente. Además, es una manera de desconectarse de la rutina e incluso compartir con la familia.

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Las ollas son un elemento fundamental para cocinar por lo que está presente en todas las casas. Es por esto que podemos encontrar algunas viejas que van quedando en desuso.

Si tienes ollas viejas puedes sacarle provecho al aluminio que tiene un gran potencial si se los reutiliza de manera creativa. Así es que podrás llevar a cabo hermosos elementos.

¿Cómo reciclar ollas viejas?

Transformar una olla en una lámpara colgante

Una de las primeras ideas que surge es la de transformar una olla vieja en una lámpara colgante. Es muy utilizado en espacios modernos o industrial. Para ello vas a necesitar:



Portalámparas

Cable

Bombilla

Herramientas simples

Lo fundamental radica en realizar un orificio en la base para pasar el cable y fijar correctamente el sistema eléctrico. Lo siguiente es personalizar el elemento con pintura o puedes dejarlo como está.

Esta es una gran idea.

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Macetas recicladas con drenaje incluido

Otra idea radica en utilizar las ollas como macetas por lo que es una gran opción para los amantes de la jardinería y quieran decorar las plantas. Para poder realizar esto, tienes que realizar pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua y evitar que las raíces se deterioren. Luego, se agrega tierra y la planta elegida.

Con estos recipientes puedes cultivar hierbas aromáticas o flores ya que se pueden ir adaptando a tus espacios. También puedes pintar o decorar las ollas de la manera que más te guste.

Estas son grandes ideas para que puedas volver a utilizar esas ollas que ya no utilizas para cocinar. No lo pienses más y pon manos a la obra para lograr estos grandes objetos.