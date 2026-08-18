Ideas DIY: Cómo crear organizadores de pared con cajas de cartón recicladas
Ideas DIY. Las mejores ideas creativas para hacer organizadores de pared con cajas de cartón.
Durante cada día tenemos la posibilidad de ocupar parte de tiempo en prácticas que no solo nos entretengan, sino que también incentiven nuestra imaginación y nos permitan crear objetos para embellecer a nuestra casa.
Noticias Ciudad Juárez del 17 de agosto 2026
Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son uno de los ejemplos más acertados al respecto en el presente. Esto se debe a que es un movimiento que une las manualidades con el reciclaje y la reutilización, dando así lugar a que con nuestras manos creemos objetos decorativos de una manera simple y sin necesidad de conocimientos previos.
¿Cómo hacer un organizador de pared?
Teniendo en cuenta que la imaginación no tiene límites, los proyectos de las ideas DIY parece que tampoco. Es por eso que, en esta oportunidad, te detallamos cómo puedes hacer para crear un organizador de pared utilizando cajas de cartón recicladas, paso a paso:
Organizador de nichos modulares
Materiales
- 3 a 4 cajas de zapatos (o cajas medianas sin tapa).
- Cinta de embalar o cinta de papel.
- Cola vinílica o silicona fría.
- Pincel, pintura acrílica, papel de regalo o telas para decorar.
- Ganchos autoadhesivos de alta resistencia o soportes metálicos en L.
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Paso a paso
- Refuerza las esquinas e interiores de cada caja pegando cinta de embalar para aumentar la rigidez.
- Forra o pinta el interior y el exterior de cada caja según tu estilo.
- Une las cajas entre sí formando una estructura (en bloque, en columna o escalonada) usando abundante silicona fría o cola vinílica entre los laterales en contacto.
- Deja secar la estructura comprimiéndola con broches o peso durante al menos dos horas.
- Fija los soportes en la parte trasera del bloque y móntalo en la pared.
De cajas de cartón a organizador de pared
La primera iniciativa sirvió para romper el hielo, pero a continuación se detallan otras dos ideas con las que podrás darle forma a organizadores de pared mientras le das una nueva oportunidad a cajas de cartón que podrían terminar en un vertedero:
Revistero o portadocumentos vertical
Materiales
- Cajas de cereales o de cartón fino rectangular.
- Tijera o cúter.
- Regla y lápiz.
- Papel decorativo, papel de diario o pintura acrílica.
- Perforadora o cordón resistente.
- Clavos pequeños o chinches de pared.
Paso a paso
- Marca una línea diagonal en los laterales de la caja, desde el borde superior hasta la mitad de la altura, y corta siguiendo la guía para darle forma de carpeta de archivo.
- Forra la caja por dentro y por fuera con el papel seleccionado para cubrir estampados y dar firmeza.
- Realiza dos perforaciones alineadas en la cara posterior superior de la caja.
- Pasa un trozo de cordón por las perforaciones y anúdalo por dentro para crear una manija de suspensión.
- Cuélgalo directamente en la pared utilizando un clavo o chinche.
Panel estante con tubos de cartón
Materiales
- Base de cartón rígido (de una caja grande desmontada).
- 6 a 8 tubos de cartón (de papel higiénico o de cocina).
- Cúter y regla.
- Cola vinílica y pintura acrílica.
- Cordón de yute o hilo grueso.
Paso a paso
- Corta la base plana de cartón al tamaño deseado para el panel y fórrala o píntala para dejar un fondo uniforme.
- Corta los tubos de cartón a una profundidad uniforme (aproximadamente de 8 a 10 cm) y píntalos por dentro y por fuera.
- Pega los tubos sobre la base plana organizándolos en filas o columnas con cola vinílica limpia.
- Haz dos agujeros en las esquinas superiores del panel plano y pasa el cordón de yute de lado a lado.
- Deja secar todo completamente antes de colgar el panel y colocar objetos dentro de los tubos.