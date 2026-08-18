Ideas DIY: Cómo renovar una mesa vieja con pintura y decapado en 3 pasos
Ideas DIY. Cómo renovar una mesa de madera con pintura y decapado, sin gastar de más.
Nuestro hogar merece tareas de mantenimiento y embellecimiento de forma periódica. Estas no solo sirven para que siempre luzca bonita, sino que permite que su vida útil se extienda en el tiempo.
Noticias Baja California del 17 de agosto 2026
En este marco, existen algunas alternativas que pueden servirnos para que nuestra casa tenga un gran estilo y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una de las mejores opciones. Estas propuestas no solo enseñan a hacer objetos decorativos con materiales reciclados, sino que nos demuestra que podemos crearlos con nuestras propias manos y sin la necesidad de conocimientos específicos.
¿Cómo renovar una mesa vieja?
Mirar a nuestro alrededor dentro del hogar nos permitirá descubrir qué objetos nos hacen falta o cuáles de los existentes podemos intervenir. Al respecto, hoy te compartimos una idea DIY que invita a renovar una mesa vieja con pintura y decapado en 3 pasos.
@filomena.muebles IG: FILOMENA.MUEBLES - CÓMO DECAPAR EN 3 PASOS 👇 Hay varias formas para lograr un desgaste por envejecimiento. Te cuento una de ellas: 1. Pasar vela en los lugares donde no querés que se adhiera la pintura 🕯️ 2. Pintar 🖌️ 3. Lijar con una hoja abrasiva fina, en los lugares donde aplicaste vela 👋 ¿Estás pensando en pintar tus muebles? Escribime 👇 . . . . #muebles #mueblesrecuperados #restauracion #antesydespues #decoracion #tallerdemuebles #decointerior #diseño #decorhome #maderaclara #decotips #tallerderestauracion #maderalavada #reciclado #lavadodemadera #encordado #mueblespintados #mueblesantiguos #mueblesreciclados #mueblesrenovados ♬ sonido original - Filomena Muebles
Este proyecto nos permitirá transformar por completo una mesa en un proceso en el que tendremos el control absoluto sobre el diseño, el presupuesto y los acabados. Esta idea DIY nos ayudará a devolverle vida a una mesa y añadirle un toque rústico único a cualquier espacio del hogar.
Pintura y decapado en 3 pasos
La idea DIY de esta oportunidad se estructura en 3 simples pasos que podemos hacer sin la necesidad de herramientas sofisticadas ni conocimientos artísticos o de carpintería:
Preparación y lijado de la superficie
- Limpia bien la mesa con agua y jabón neutro para eliminar grasa y polvo.
- Lija toda la superficie con una lija de grano medio (120 o 150) para retirar restos de barniz previo y abrir los poros de la madera.
- Retira completamente el polvo generado con un paño húmedo y deja secar.
Aplicación de pintura y cera (o dos capas)
- Pinta toda la mesa con una primera capa de pintura sintética o a la tiza (chalk paint). Deja secar por completo.
- El truco clave: Frota una vela de cera de parafina en las bordes, esquinas y zonas donde la madera se desgastaría naturalmente.
- Plica una segunda capa de pintura de un color contrastante (o del mismo color para un tono sobre tono) y deja secar bien.
Decapado y sellado final
- Pasa una lija fina (grano 220 o superior) sobre las zonas donde aplicaste la cera. La pintura superior se desprenderá fácilmente revelando el color inferior o la madera base.
- Limpia el residuo y aplica una capa de cera transparente para muebles o un barniz mate al agua para proteger la superficie del uso diario.