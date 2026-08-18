Los signos que están destinados a recibir amor a partir de hoy 18 de agosto: predicciones de Mhoni Vidente que podrían cumplirse

El horóscopo de la semana apunta a 6 signos como los más afortunados para recibir amor a partir de hoy, martes 18 de agosto. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, están destinados a compartir y vivir momentos de cariño, pasión y felicidad. Las señales amorosas podrían aparecer en cualquier momento para los signos más afortunados.

1. ♋ Cáncer

Cáncer es uno de los signos con mayor potencial para recibir amor a partir de hoy. La energía de transformación que atraviesa su vida también puede abrirle la puerta a sentimientos que hasta ahora permanecían guardados. La presencia de Escorpio y Piscis resulta especialmente significativa. Ambos signos pueden conectar con la sensibilidad canceriana desde un lugar profundo, por lo que podrían surgir confesiones, acercamientos o una relación con verdadera carga emocional. Para los solteros, este periodo favorece conocer a alguien que despierte emociones diferentes a las habituales. Para quienes tienen pareja, los astros sugieren una renovación del vínculo y mayor confianza emocional .

2. ♎ Libra

Libra entra en un periodo especialmente atractivo en el terreno sentimental. Su seguridad personal y capacidad para tomar decisiones pueden aumentar su magnetismo, haciendo que otras personas se acerquen con mayor facilidad. La conexión con Aries y Géminis destaca por su compatibilidad. Puede tratarse de alguien que ya forma parte de su círculo o de una persona que aparece inesperadamente y genera interés desde los primeros encuentros. A partir de hoy, Libra debe evitar esconder lo que siente. El amor puede llegar cuando se atreva a mostrar su verdadera personalidad, sin intentar complacer a los demás.

3. ♓ Piscis

Para Piscis, el amor adquiere una dimensión especialmente emocional. Escorpio y Acuario aparecen como dos energías capaces de conectar con su sensibilidad, aunque cada una desde una perspectiva diferente. Escorpio puede ofrecer intensidad y profundidad, mientras que Acuario puede despertar una conexión inesperada basada en la comprensión y la curiosidad. Este periodo también representa una lección importante: el amor propio será la puerta de entrada para recibir amor de los demás. Cuando Piscis deje atrás las dudas sobre su propio valor, tendrá mayor facilidad para reconocer quién realmente quiere formar parte de su vida.

4. ♌ Leo

Leo tiene una energía sentimental que comienza a iluminarse junto con sus avances personales. Después de una etapa de esfuerzo, puede recibir no solamente recompensas materiales, sino también muestras de afecto que no esperaba. La presencia de Aries y Cáncer resulta importante en cuestiones amorosas. Aries puede despertar pasión y entusiasmo, mientras que Cáncer puede aportar una conexión más emocional y protectora. Los próximos días pueden traer una declaración, un acercamiento o una señal evidente de interés. Leo deberá prestar atención a quienes han estado intentando acercarse discretamente.

5. ♑ Capricornio

Capricornio también aparece entre los signos favorecidos. Aries y Tauro representan las conexiones amorosas con mayor potencial de estabilidad durante este periodo. La energía sentimental no necesariamente llegará de manera explosiva. En este caso, los astros apuntan más hacia un vínculo que comienza lentamente y adquiere fuerza con el tiempo. Para quienes están solteros, puede aparecer una persona con intenciones serias. Para quienes ya tienen pareja, esta etapa favorece fortalecer la confianza y construir planes en conjunto.

6. ♊ Géminis

Géminis recibe una señal particularmente interesante: Libra y Sagitario pueden convertirse en protagonistas de su vida sentimental. La conexión podría comenzar mediante una conversación, una amistad o un encuentro casual que poco a poco adquiera otro significado. La clave estará en no buscar constantemente la aprobación de los demás. El amor puede llegar cuando Géminis deje de intentar demostrar su valor y simplemente permita que alguien conozca quién es realmente.