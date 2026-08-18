ÚLTIMA HORA: Muere querida leyenda de las telenovelas a los 98 años

La industria de la televisión se viste de luto. Muere la actriz Laura Cardoso, una de las más grandes leyendas de las telenovelas brasileñas. De acuerdo con un comunicado emitido por su familia, la artista falleció la noche del lunes, 17 de agosto, en São Paulo, Brasil. Tenía 98 años.

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“Nuestra gran estrella se ha despedido de nosotros”, se lee en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Laura Cardoso permanecerá para siempre en nuestros corazones. Gracias por todo, nuestra querida y eterna Laura Cardoso”.

¿De qué murió la actriz Laura Cardoso?

El lamentable fallecimiento de la actriz fue confirmado por sus familiares, quienes optaron por no revelar detalles al respecto, por lo que la causa oficial del deceso no ha sido confirmada. No obstante, se cree que fue por causas naturales, pues la leyenda de las telenovelas tenía 98 años.

¿Quién fue Laura Cardoso?

Oriunda de São Paulo, Brasil, Laura Cardoso destacó como una de las más grandes leyendas de la televisión brasileña. Su trayectoria en la industria del espectáculo inició desde muy temprana edad, incursionando en el mundo de las radionovelas cuando era tan sólo una adolescente. Posteriormente, dio el salto a la pantalla chica con apariciones en telenovelas como “Las Pupilas del Señor Rector” y “Los Inocentes”.

A lo largo de su trayectoria artística, Laura participó en más de 100 proyectos, incluido el radio, la televisión y el teatro. Entre sus títulos más destacables se encuentran “Mujeres de arena”, “Camino de las Indias” y “Sol Naciente” para la pantalla chica, así como las puestas en escena “Plantão 21” y “Camino de salvación”.

Gracias a su impecable desempeño, Laura recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran el Premio Shell, varios Premios Grande Otelo y la Orden del Mérito Cultural, que es un galardón otorgado por el gobierno de su país. Sin duda, una gran pérdida para la industria del entretenimiento.

Descanse en paz, la emblemática Laura Cardoso.