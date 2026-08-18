Manualidades decorativas: 3 ideas creativas para renovar la iluminación ambiental con frascos de vidrio

La creatividad forma parte de todas las personas, aunque algunas la desarrollan de mejor manera y eso puede hasta guiar la profesión que eligen para su futuro. En otros casos, esa imaginación creativa puede demostrarse de forma más esporádica y las manualidades pueden ser una práctica ideal para hacerlo.

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Es en el ámbito escolar en donde más se hace hincapié con las manualidades, pero en la actualidad muchas personas están incursionando en ellas como un entretenimiento de bajo costo, que ofrece relajación y que rompe con las pesadas rutinas laborales.

Manualidades decorativas

Gracias a las redes sociales, podemos tomar contacto con diferentes proyectos de manualidades que podemos abordar en la comodidad de nuestra casa. Al respecto, hoy te proponemos 3 ideas creativas para renovar la iluminación ambiental de tu casa utilizando frascos de vidrio:

Lámparas colgantes tipo terrario luminoso

Materiales: Frasco de boca ancha, cuerda de yute o hilo de sisal, piedras pequeñas, musgo o plantas artificiales y una guirnalda de luces LED de alambre (con batería en la tapa).

Paso a paso



Enrosca y fija el cordón de yute firmemente alrededor del cuello del frasco para crear la estructura para colgar. En el fondo, coloca una capa base de piedras y añade las plantas decorativas. Moldea la tira de luces LED dentro del frasco cuidando que el interruptor quede oculto debajo de la tapa o adherido a ella. Colgar en un rincón o balcón.

Frascos de vidrio para iluminar con estilo

Transformar frascos de vidrio en accesorios de iluminación ambiental es una excelente manera de añadir calidez y un toque artesanal a cualquier espacio del hogar. Esto es lo que hace que estas ideas de manualidades sean una gran propuesta para nuestro poder creativo:

Faroles con relieve textil (efecto encaje o macramé)

Materiales: Frascos rectos, sobrantes de telas de encaje, puntillas o hilo de algodón, pegamento blanco para manualidades y velas de luz cálida (LED o cera natural).

Paso a paso



Aplica una capa delgada de pegamento escolar en el exterior del vidrio y envuelve la tela de encaje, presionando para eliminar burbujas. Si usas hilo de algodón, realiza nudos simples rodeando la botella. El contraste del diseño con la vela interior proyectará patrones de sombras suaves sobre la pared.

Luminarias matizadas con sal marina y pigmentos

Materiales: Frasco transparente, sal marina gruesa, colorante o pintura acrílica y luces LED flotantes o fijas.

Paso a paso

