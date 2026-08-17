Ideas DIY: Cómo hacer atrapasueños boho con hilo y ramas

Muchos materiales que tenemos en casa, que encontramos en la calle o que por algún motivo vimos en algún lugar desechado, pueden servirnos como materia prima para crear. Esto hace referencia al reciclaje y la reutilización como los pasos fundamentales de las denominadas ideas DIY.

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Las ideas DIY se han convertido en todo un movimiento que no deja de sumar adeptos. Se trata de proyectos a través de los cuales podemos crear objetos decorativos a partir de diferentes materiales u objetos en desuso. Las guías paso a paso se encuentran principalmente en redes sociales y en esta oportunidad destacamos el proyecto para hacer un atrapasueños boho nativo.

¿Para qué sirven los atrapasueños?

Lo primero que debemos saber es que los atrapasueños son objetos artesanales originarios de las tradiciones nativas norteamericanas (particularmente del pueblo Ojibwa) y que se utilizan como talismanes de protección durante el sueño, remarcan reseñas relacionadas al tema.

#dreamcatcher #diy #handmade #hechoamano #tutorial #dreamcatcherdiy ♬ Summer Vibes - GRLN @inesartdiy ATRAPASUEÑOS PARTE 1 🍃 Materiales: - Aro de metal de 16cmø - Hilo encerado azul: 480cm para envolver el aro y 4 tiras de 40cm - Hilo encerado lila: 440cm para el centro y 3 tiras de 40cm - Hilo de algodón: dos trozos de 150cm - Bolitas grandes: 44uds (22 de cada color) - Bolitas pequeñas: 44uds (22 de cada color) - Plumas: 28uds (8 azules, 10 azul pastel y 10 lila) - Pegamento y tijeras #atrapasueños

Según la creencia tradicional, la red tejida en su interior filtra las energías nocturnas dejando pasar solo los sueños agradables a través de sus plumas hacia la persona que duerme, mientras que las pesadillas y malas vibras quedan atrapadas en el entramado central para ser destruidas al amanecer con los primeros rayos de luz solar.

¿Cómo hacer atrapasueños boho?

Ante lo señalado, y teniendo en cuenta que más allá de cualquier creencia estamos ante un objeto muy bello para decorar nuestro hogar, a continuación se destaca la idea DIY que invita a crear nuestro propio atrapasueños boho nativo con ramas e hilos.

Materiales



Aro base: Una rama flexible (como sauce o mimbre) doblada en círculo, o tres ramas secas para formar un triángulo.

Hilo: Hilo de yute, algodón crudo, lana blanca/bege o cordón de macramé.

Decoración colgante: Tiras de encaje, retazos de tela, plumas, cuentas de madera o piñas pequeñas.

Herramientas: Tijeras y silicona líquida o pegamento multiuso.

Paso a paso

Estructura: Da forma a la rama flexible en espiral o círculo y sujeta los extremos con hilo de yute apretado. Si usas tres ramas secas, átalas en las esquinas para armar un marco triangular.

Tejido interior



Ata el hilo al aro con un nudo ciego.

Lleva el hilo unos 5cm hacia adelante por el contorno, pásalo por detrás de la rama y mételo por la lazada que se forma para crear el primer nudo.

Repite alrededor de todo el marco.

Para la segunda vuelta, pasa el hilo por el centro de los segmentos de hilo tensados en la primera vuelta.

Continúa tejiendo hacia el centro en espiral. Al finalizar, haz un nudo firme y ajusta una cuenta de madera para cubrir el centro.