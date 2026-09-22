Ideas DIY: 5 ideas creativas para diseñar especieros de pared
Ideas DIY. Cómo organizar tus condimentos con estas 5 ideas de especieros de pared fáciles y rápidos de hacer.
Las ideas DIY representan un paso más allá de las manualidades tradicionales ya que fomentan el reciclaje y la reutilización de materiales y objetos. Cada proyecto despierta la curiosidad de los potenciales creadores por lo que se trata de una práctica muy interesante.
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Al respecto, hoy pondremos de relieve 5 ideas creativas para lograr ordenar tus condimentos de forma vertical en la cocina. Un poco de imaginación, algunos materiales y muchas ganas de entretenerse serán fundamentales para conseguirlo.
¿Qué son las Ideas DIY?
Las ideas DIY, que significa "hazlo tú mismo", son proyectos creativos o tareas prácticas que muchas personas llevan a cabo para crear, modificar, personalizar o reparar objetos por su propia cuenta, sin depender de la intervención directa de profesionales.
@decobarriles Te muestro cómo hacer un sencillo pero bonito especiero mural junto a mis amigos de @Pinturas Ceresita Si te gustó no olvides darle like y sígueme para más! Alfredo Vega / Carpintero / DIY #carpinteria #ideas #especiero #decobarriles ♬ Love The Day - FusedThreeD
Según el Diccionario de la Universidad de Cambridge, el concepto de DIY se define formalmente como la actividad de decorar, construir o reparar cosas uno mismo en lugar de pagarle a un especialista para que lo haga. Sin embargo, en la actualidad esta filosofía se ha expandido mucho más allá de las mejoras del hogar hacia ámbitos como la moda, la tecnología y la artesanía.
¿Cómo hacer especieros de pared?
Las ideas DIY fomentan la autosuficiencia, el reciclaje, el ahorro económico y la expresión personal a través del trabajo manual. En este marco, algunos proyectos están enfocados en la cocina y hoy te presentamos algunas ideas creativas para poder ordenar tus condimentos y especias.
El proyecto de hoy propone crear especieros de pared con el fin de adaptar el almacenamiento exactamente a las medidas de tu espacio y al estilo decorativo de tu hogar. Las siguientes 5 ideas DIY te guiarán de la mejor manera en el proceso:
- Soporte de madera con tubos de ensayo: Un enfoque minimalista y científico que resalta los colores vivos de los condimentos. Consiste en perforar una tabla de madera maciza con agujeros del diámetro exacto de tubos de ensayo de vidrio y fijarla a la pared. Los tapones de corcho aseguran la frescura, mientras que la transparencia del vidrio crea un efecto visual moderno, limpio y casi flotante.
- Panel magnético de acero inoxidable: Ideal para cocinas contemporáneas que buscan optimizar cada centímetro. Se fija una lámina de acero o una tira magnética potente directamente a la pared. Las especias se guardan en pequeños frascos hexagonales o redondos con tapas imantadas, creando un mosaico de sabores que puedes reorganizar en segundos y que libera por completo las superficies de trabajo.
- Cajones de madera recuperados: Para aportar calidez y un aire rústico o vintage, los antiguos cajones de refrescos o las cajas de herramientas de madera son excelentes estructuras base. Al restaurarlos, colgarlos en la pared y añadir pequeñas divisiones internas con listones delgados, se obtienen múltiples estantes poco profundos que enmarcan a la perfección los frascos tradicionales.
- Rejilla metálica con canastos y ganchos "S": Una malla de alambre cuadriculada, pintada de negro mate, dorado o cobre, funciona como un sistema de almacenamiento sumamente versátil. Utilizando ganchos en forma de "S", puedes colgar pequeñas cestas de alambre a diferentes alturas para agrupar las especias por tipo o uso, dándole a la cocina un toque industrial dinámico que puede modificarse fácilmente según tus necesidades.
- Estantes de madera con barandales de cobre: Una combinación de materiales nobles que eleva la estética de cualquier pared vacía. Se utilizan estantes de madera estrechos y se les añade un tubo de cobre fino en la parte frontal que funciona como barrera de contención. Este diseño abierto no solo es muy elegante y luminoso, sino que previene que los frascos se caigan y añade un brillo cálido y sofisticado al ambiente.