Ideas DIY: 5 ideas creativas para diseñar especieros de pared

Las ideas DIY representan un paso más allá de las manualidades tradicionales ya que fomentan el reciclaje y la reutilización de materiales y objetos. Cada proyecto despierta la curiosidad de los potenciales creadores por lo que se trata de una práctica muy interesante.

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Al respecto, hoy pondremos de relieve 5 ideas creativas para lograr ordenar tus condimentos de forma vertical en la cocina. Un poco de imaginación, algunos materiales y muchas ganas de entretenerse serán fundamentales para conseguirlo.

¿Qué son las Ideas DIY?

Las ideas DIY, que significa "hazlo tú mismo", son proyectos creativos o tareas prácticas que muchas personas llevan a cabo para crear, modificar, personalizar o reparar objetos por su propia cuenta, sin depender de la intervención directa de profesionales.

Según el Diccionario de la Universidad de Cambridge, el concepto de DIY se define formalmente como la actividad de decorar, construir o reparar cosas uno mismo en lugar de pagarle a un especialista para que lo haga. Sin embargo, en la actualidad esta filosofía se ha expandido mucho más allá de las mejoras del hogar hacia ámbitos como la moda, la tecnología y la artesanía.

¿Cómo hacer especieros de pared?

Las ideas DIY fomentan la autosuficiencia, el reciclaje, el ahorro económico y la expresión personal a través del trabajo manual. En este marco, algunos proyectos están enfocados en la cocina y hoy te presentamos algunas ideas creativas para poder ordenar tus condimentos y especias.

El proyecto de hoy propone crear especieros de pared con el fin de adaptar el almacenamiento exactamente a las medidas de tu espacio y al estilo decorativo de tu hogar. Las siguientes 5 ideas DIY te guiarán de la mejor manera en el proceso:

