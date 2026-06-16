Ideas DIY: Cómo hacer un panel para fotos con rejas de cuna antiguas

No hay dudas de que en los últimos años lo que se convierte en tendencia se multiplica y abarca a personas de distintas generaciones. No siempre se trata de temas relacionados con la moda, sino que en muchos casos son prácticas o actividades que, por algún motivo, despiertan el interés de las multitudes.

Las ideas DIY, siglas que en inglés significan “Hazlo tú mismo”, representan el mejor ejemplo en este sentido. Se trata de proyectos para crear, con nuestras propias manos e imaginación, nuevos objetos a partir de materiales en desuso.

Ideas DIY y medio ambiente

Ante lo señalado, hay que destacar que las ideas DIY benefician significativamente al medio ambiente, principalmente porque atacan el problema del consumo desmedido desde su raíz: la reutilización y el upcycling. Se trata entonces de una práctica que disminuye la necesidad de adquirir artículos nuevos de fabricación masiva.

Las ideas DIY invitan a transformar objetos cotidianos, envases de plástico, textiles viejos o restos de materiales en nuevos elementos funcionales o decorativos. De esta manera, podemos extenderles el ciclo de vida a ciertos productos y reducir drásticamente el volumen de residuos que terminan en los vertederos y contaminan nuestro planeta.

¿Cómo hacer un panel para fotos?

Los proyectos pueden encontrarse en redes sociales y plataformas digitales dedicadas a las ideas DIY, pero además se les puede consultar a las aplicaciones de Inteligencia Artificial que, en solo segundos, ofrecerán respuesta.

Al respecto, en esta oportunidad, la idea que toma protagonismo parte de la utilización de cunas antiguas, más precisamente sus rejas de madera que suelen ser de estilo vintage. El objetivo es crear un panel para fotos y, para conseguirlo, se detalla a continuación el paso a paso y varias ideas creativas para adaptarlo al estilo de nuestra casa:



Materiales: La reja de una cuna, mini broches de madera, fotos, notas, postales o recortes y elementos de fijación como ganchos para la pared o soga.

Paso a paso

Preparación de la madera



Limpieza: Pásale un trapo húmedo con agua y jabón neutro para sacar el polvo acumulado del depósito. Lijado: Si es de madera y quieres mantener el tono natural o pintarla, dale una lijada suave para eliminar restos de barniz viejo o astillas.

Estilo Vintage/Chabby Chic: Píntala de blanco o tiza y, una vez seca, lija suavemente las esquinas y bordes para darle un aspecto desgastado.

Estilo Industrial/Moderno: Si la reja es de hierro (o si quieres que lo parezca), puedes pintarla de negro mate o un tono metalizado.

Estilo Nórdico: Deja la madera al natural y protégela con una capa de barniz mate transparente.

Definir la orientación y el soporte

Decidí si vas a usar el panel de forma horizontal (ideal para cabeceros de cama o sobre un sillón) o vertical (perfecto para pasillos o rincones de lectura).

Para colgar: Puedes amurar dos ganchos tipo pitón en la parte trasera de la reja. Otra opción muy estética es atar una soga de yute gruesa en los extremos superiores y colgarla de un solo clavo central.

Apoyado: Si la reja es alta y firme, queda genial simplemente apoyada sobre un mueble bajo o directamente en el piso contra la pared, logrando un aire más relajado y bohemio.

El montaje de las fotos