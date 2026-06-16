Pablo revela el secreto de la salsa que salvó a su equipo en la competencia de MasterChef 24/7

Pablo reconoció que la salsa que hizo en el reto del lunes en MasterChef 24/7 no le quedó como quería y, por ello, decidió improvisar con un ingrediente inesperado... ¡todo por el bien de su equipo!

Pablo cuenta la historia de su salsa dulce en MasterChef 24/7: "Me falta mejorar"

Este martes 16 de junio, y luego del reto de los moles con la Maestra Isabel Carvajal , Carmen sacó a colación el tema de la salsa que Pablo presentó ante los Jueces de la competencia... ¡no le quedó muy bien a la primera y tuvo que improvisar con un ingrediente inesperado!

"Ayer Pablo hizo una salsa súper mala y le dijimos: 'Esto no tiene arreglo, hay que hacer un Plan B', y dijo 'no, no no, por favor, a ver, denme esa grasa de pato' (...) p1nch3 salsa deliciosa", explicó Carmen entre risas.

Como recordarás, el lunes los sabores dulces fueron los protagonistas de la competencia por el "Pin del Chef" que, al final, Diego ganó ; sin embargo, a Pablo no le fue tan mal y él mismo reconoció que fue por la grasa de pato y por otro truco:

"Es que no teníamos azúcar, necesitábamos azúcar para hacer la reducción, la grasa era dulce (…) la reducción es poner cualquier líquido a hervir en una cazuela, necesitas un fondo, especias, otro ingrediente como el chile o Jamaica... no sé", explicó.

No cabe duda de que la presión y la adrenalina ocasionan que los cocineros tomen decisiones apresuradas que, al final, resultan ser muy buenas... ¡Pablo aceptó que aún le falta mejorar mucho con sus sabores dulces, pero el reto del lunes le demostró que todo es posible!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?