Cómo cubrir las cejas sin pelo con el truco de los maquilladores que pocos conocen
Los expertos en maquillaje aseguran que el gel de cejas puede convertirse en el mejor aliado para disimular zonas despobladas. La clave está en aplicarlo con una técnica específica que ayude a aportar volumen, definición y un acabado natural.
Cubrir las cejas sin pelo es posible utilizando correctamente el gel de cejas: un producto que muchos maquilladores consideran fundamental para rellenar visualmente áreas con poca densidad. Esto se debe a su fórmula y a la forma en que se adhiere al vello existente.
Arturo Carmona niega haber dicho que su hija está embarazada: “Se distorsionan las cosas”
Las cejas juegan un papel esencial en la armonía del rostro. Sin embargo, factores como la edad, la depilación excesiva, cambios hormonales o ciertas condiciones cutáneas pueden provocar la pérdida de densidad. Ante esta situación, los expertos han perfeccionado técnicas de maquillaje que ayudan a compensar visualmente estas zonas despobladas de una manera rápida y favorecedora.
¿Cómo utilizar el gel de cejas para cubrir zonas con poco pelo?
La maquilladora Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y una de las mayores referentes mundiales en diseño de cejas, ha explicado en diversas ocasiones que la clave está en trabajar la textura y no únicamente el color.
En este sentido, el gel de cejas permite aportar cuerpo y dimensión a cada vello. Los expertos recomiendan seguir estos pasos:
- Peinar las cejas en dirección ascendente: este movimiento ayuda a exponer los espacios vacíos y aporta una sensación inmediata de mayor volumen.
- Aplicar gel con fibras si es posible: muchos maquilladores prefieren este tipo de fórmulas porque incorporan pequeñas partículas que se adhieren al vello y aumentan visualmente su grosor.
- Concentrarse en las zonas despobladas: el producto debe depositarse especialmente donde existe menor cantidad de pelo.
- Trabajar con movimientos cortos y suaves: esto evita acumulaciones y mantiene un resultado natural.
- Peinar nuevamente después de la aplicación: esto ayuda a distribuir el producto de forma uniforme.
¿Por qué los maquilladores consideran que el gel de cejas es un producto clave?
A diferencia de los lápices o las sombras para cejas, el gel no solo aporta color, sino también textura y fijación. Esto permite que las cejas mantengan su forma durante horas y que las áreas con poco pelo resulten menos evidentes.
Entre las ventajas que destacan los expertos se encuentran:
- Efecto de mayor densidad: crea la ilusión de más vello sin necesidad de dibujar excesivamente la ceja.
- Resultado natural: las fibras y pigmentos se integran con los pelos existentes.
- Fijación prolongada: ayuda a mantener cada vello en su lugar durante gran parte del día.
- Aplicación rápida: puede incorporarse fácilmente a cualquier rutina de maquillaje.
- Acabado adaptable: existen versiones transparentes, con color y con fibras para distintas necesidades.
La maquilladora Charlotte Tilbury suele destacar que dedicar unos minutos a definirlas puede transformar por completo la apariencia general del maquillaje. Por ello, el gel de cejas se ha convertido en uno de los trucos mejor valorados.