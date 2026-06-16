Cómo cubrir las cejas sin pelo con el truco de los maquilladores que pocos conocen

Cubrir las cejas sin pelo es posible utilizando correctamente el gel de cejas: un producto que muchos maquilladores consideran fundamental para rellenar visualmente áreas con poca densidad. Esto se debe a su fórmula y a la forma en que se adhiere al vello existente.

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Las cejas juegan un papel esencial en la armonía del rostro. Sin embargo, factores como la edad, la depilación excesiva, cambios hormonales o ciertas condiciones cutáneas pueden provocar la pérdida de densidad. Ante esta situación, los expertos han perfeccionado técnicas de maquillaje que ayudan a compensar visualmente estas zonas despobladas de una manera rápida y favorecedora.

¿Cómo utilizar el gel de cejas para cubrir zonas con poco pelo?

La maquilladora Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y una de las mayores referentes mundiales en diseño de cejas, ha explicado en diversas ocasiones que la clave está en trabajar la textura y no únicamente el color.

En este sentido, el gel de cejas permite aportar cuerpo y dimensión a cada vello. Los expertos recomiendan seguir estos pasos:



Peinar las cejas en dirección ascendente: este movimiento ayuda a exponer los espacios vacíos y aporta una sensación inmediata de mayor volumen. Aplicar gel con fibras si es posible: muchos maquilladores prefieren este tipo de fórmulas porque incorporan pequeñas partículas que se adhieren al vello y aumentan visualmente su grosor. Concentrarse en las zonas despobladas: el producto debe depositarse especialmente donde existe menor cantidad de pelo. Trabajar con movimientos cortos y suaves: esto evita acumulaciones y mantiene un resultado natural. Peinar nuevamente después de la aplicación: esto ayuda a distribuir el producto de forma uniforme.

¿Por qué los maquilladores consideran que el gel de cejas es un producto clave?

A diferencia de los lápices o las sombras para cejas, el gel no solo aporta color, sino también textura y fijación. Esto permite que las cejas mantengan su forma durante horas y que las áreas con poco pelo resulten menos evidentes.

Entre las ventajas que destacan los expertos se encuentran:



Efecto de mayor densidad: crea la ilusión de más vello sin necesidad de dibujar excesivamente la ceja.

crea la ilusión de más vello sin necesidad de dibujar excesivamente la ceja. Resultado natural: las fibras y pigmentos se integran con los pelos existentes.

las fibras y pigmentos se integran con los pelos existentes. Fijación prolongada: ayuda a mantener cada vello en su lugar durante gran parte del día.

ayuda a mantener cada vello en su lugar durante gran parte del día. Aplicación rápida: puede incorporarse fácilmente a cualquier rutina de maquillaje.

puede incorporarse fácilmente a cualquier rutina de maquillaje. Acabado adaptable: existen versiones transparentes, con color y con fibras para distintas necesidades.

La maquilladora Charlotte Tilbury suele destacar que dedicar unos minutos a definirlas puede transformar por completo la apariencia general del maquillaje. Por ello, el gel de cejas se ha convertido en uno de los trucos mejor valorados.