Qué significa blanquear en la cocina y por qué es tan importante en MasterChef 24/7

En las cocinas profesionales existen técnicas que a veces pasan desapercibidas, pero que son indispensables para que los alimentos queden deliciosos. Uno de estos métodos consiste en "blanquear ingredientes", un término que ha sido mencionado con frecuencia en MasterChef 24/7 como un aspecto que no puede faltar cuando se trabaja con ciertos productos.

El blanqueado de alimentos es un proceso donde los ingredientes se pasan por agua caliente brevemente y luego se pasan en un baño de agua fría, para así evitar que siga la cocción, según la definición emitida por el Gobierno de Canadá. Esta preparación tiene varios propósitos, los cuales incluyen la preservación de colores intensos, potenciar los sabores y suavizar las texturas.

¿Qué ingredientes se pueden blanquear?

Otro término con el que se le conoce a esta técnica es el "escaldado" de alimentos y se considera principalmente a los vegetales, las hierbas y algunas proteínas. Sin embargo, no todos son aptos para soportar temperaturas calientes sin cocinarse casi por completo.

Para el proceso de blanquear ingredientes se requiere agua caliente y helada|Canva

Algunos de los ingredientes que se blanquean en la cocina más populares son las zanahorias, los brócolis, los ejotes, los espárragos, los chícharos, las espinacas y hasta la hoja santa. En cuanto a proteínas, este método se deja especialmente para aquellos productos de origen animal que requieren de una mejor textura al consumirse, como las vísceras, mollejas y la pancita de res (conocido en otros lugares de México como menudo.

¿Por qué el blanqueado de alimentos es tan importante en MasterChef 24/7?

Si bien no se trata de una regla obligatoria para todas las recetas, hay ocasiones en las que los chefs son sumamente estrictos al recomendar blanquear ingredientes antes de presentarlos en MasterChef 24/7.

La técnica de blanquear ingredientes también se conoce como “escaldar”|Canva

La importancia de esta técnica radica en la manera en que transforma los sabores y texturas en el paladar, lo que puede marcar una diferencia considerable en el resultado final, además de que demuestra la dedicación que cada cocinero le pone a sus platillos. Por ejemplo, a Jazmín le pasó que las mollejas quedaron muy duras, lo que la Chef Zahie Téllez consideró que se debía a que no hizo un buen blanqueado y terminó afectándola.