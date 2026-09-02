Ideas DIY para niños: cómo hacer gatitos 3D con cartón de huevo (paso a paso)

Si buscas una actividad sencilla para entretener a los pequeños en casa, puedes convertir materiales que normalmente terminan en la basura en una divertida manualidad DIY. Con un cartón de huevo y algunos materiales fáciles de conseguir puedes crear adorables gatitos 3D, perfectos para decorar su habitación, jugar o simplemente pasar una tarde haciendo manualidades .

Paso a paso para hacer gatitos 3D con cartón de huevoEsta manualidad es una buena opción para aprovechar el cartón de huevo de una manera creativa. Los niños pueden participar en diferentes partes del proceso, desde pintar las piezas hasta colocar los detalles del rostro de los gatitos .

¿Qué necesitas para hacer los gatitos 3D?

Antes de comenzar, reúne un cartón de huevo limpio y seco, pintura, pinceles, tijeras, pegamento y un marcador negro. También puedes utilizar cartulina de colores, ojos móviles o pequeños trozos de papel para agregar más detalles. No necesitas materiales costosos para conseguir un resultado bonito y divertido.

1. Recorta las piezas del cartón de huevo: Comienza separando con cuidado algunas de las partes del cartón de huevo que forman pequeños recipientes. Recorta los bordes para conseguir piezas individuales y procura que tengan una forma similar. Estas pequeñas secciones serán el cuerpo de los gatitos 3D. Si los niños son pequeños, esta parte debe realizarla un adulto para evitar accidentes con las tijeras. Una vez que tengas las piezas listas, puedes dejar que ellos continúen con la parte más divertida de la manualidad.



Comienza separando con cuidado algunas de las partes del cartón de huevo que forman pequeños recipientes. Recorta los bordes para conseguir piezas individuales y procura que tengan una forma similar. Si los niños son pequeños, esta parte debe realizarla un adulto para evitar accidentes con las tijeras. Una vez que tengas las piezas listas, puedes dejar que ellos continúen con la parte más divertida de la manualidad. 2. Pinta los cuerpos de los gatitos: Elige los colores que más les gusten y pinta las piezas de cartón. Puedes hacer gatitos blancos, grises, naranjas, negros o incluso utilizar colores pastel para crear personajes más originales. Deja que los niños combinen diferentes tonos para darle personalidad a cada gatito. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque completamente antes de continuar. Si el cartón absorbe demasiado la pintura, puedes aplicar una segunda capa para conseguir un color más uniforme.

Elige los colores que más les gusten y pinta las piezas de cartón. Puedes hacer gatitos blancos, grises, naranjas, negros o incluso utilizar colores pastel para crear personajes más originales. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque completamente antes de continuar. Si el cartón absorbe demasiado la pintura, puedes aplicar una segunda capa para conseguir un color más uniforme. 3. Crea las orejas y la carita: Mientras las piezas se secan, recorta pequeños triángulos de cartulina para formar las orejas. Después, pégalos en la parte superior del cartón y agrega los ojos, la nariz y los bigotes con ayuda del marcador. Los detalles del rostro harán que cada gatito tenga una expresión diferente. También puedes utilizar ojos móviles, papel de colores o pequeños trozos de cartulina para hacer la nariz. Así, los niños podrán experimentar con diferentes diseños y crear una pequeña colección de gatitos.

Ideas de gatitos de cartón de huevo.|(ESPECIAL/Pinterest)