4 ideas de manualidades decoupage DIY para decorar la casa: floreros y adornos de pared
Esta técnica permite transformar objetos sencillos con papel decorativo, servilletas o recortes, creando piezas originales que puedes adaptar al estilo de tu hogar.
Si quieres darle un nuevo aspecto a algunos espacios de tu casa sin gastar demasiado, el decoupage puede convertirse en una gran alternativa. Esta técnica permite transformar objetos sencillos con papel decorativo, servilletas o recortes, creando piezas originales que puedes adaptar al estilo de tu hogar.
4 ideas de manualidades decoupage DIY para decorar la casa
No necesitas ser experta en manualidades para comenzar. Con algunos materiales básicos y un poco de creatividad puedes renovar floreros, adornos de pared y otros objetos decorativos para conseguir un resultado bonito y personalizado.
- Floreros con flores y motivos botánicos. Un florero de vidrio, cerámica o incluso uno que ya tengas en casa puede convertirse en una pieza completamente diferente. Elige servilletas o papel con flores, hojas o diseños botánicos y recorta cuidadosamente los motivos que quieras utilizar. Aplica una capa de pegamento para decoupage sobre la superficie y coloca los recortes con cuidado. Después, añade otra capa del producto por encima para fijarlos. Los diseños de flores y plantas pueden darle al florero un aspecto fresco y delicado, especialmente si lo colocas en una mesa auxiliar o repisa.
- Adorno de pared con papel decorativo. Si tienes una bandeja de madera, un cuadro viejo o una pieza que ya no utilizas, puedes darle una segunda oportunidad. Limpia bien la superficie y elige un papel que combine con los colores de la habitación. Recorta el diseño a la medida y pégalo procurando evitar las arrugas. Una vez seco, aplica una capa protectora. Un adorno de pared hecho con decoupage puede convertirse en un punto focal sin necesidad de hacer una gran remodelación.
- Macetas decoradas con decoupage. Otra idea sencilla consiste en transformar macetas de barro o recipientes que tengas guardados. Puedes utilizar servilletas con flores, mariposas, hojas o patrones geométricos para conseguir diferentes estilos. Antes de comenzar, asegúrate de que la maceta esté limpia y seca. Coloca los recortes y fija cada pieza con pegamento para decoupage. Esta manualidad DIY es una forma económica de darle personalidad a las plantas y renovar un rincón de la casa.
- Placas decorativas para colgar. Para crear un adorno de pared diferente puedes utilizar una pequeña tabla de madera como base. Píntala primero con un color que permita destacar el papel y, cuando esté seca, coloca encima el diseño que hayas elegido. Puedes agregar frases, flores, ilustraciones o estampados vintage para conseguir una pieza única. Las placas decorativas con decoupage pueden quedar muy bien en la entrada, la cocina, el dormitorio o incluso en un rincón de trabajo.
¿Qué necesitas para hacer manualidades decoupage?
Para comenzar solo necesitas una superficie que quieras renovar, papel decorativo o servilletas, pegamento para decoupage, una brocha y tijeras. De manera opcional, puedes utilizar pintura acrílica y un sellador para proteger el resultado final.
Lo más importante es trabajar con paciencia y dejar secar cada capa antes de continuar. Así podrás conseguir manualidades decoupage DIY bonitas, fáciles y económicas para decorar diferentes espacios de tu casa.