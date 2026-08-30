Qué hacer con el espacio debajo del fregadero: 6 soluciones para dejar de desperdiciarlo

El espacio debajo del fregadero suele convertirse en uno de los rincones más desordenados de la cocina. Entre tuberías, productos de limpieza y bolsas, es común que termine desaprovechado. Sin embargo, con algunos accesorios prácticos y una buena distribución, puedes convertirlo en una zona mucho más funcional, donde todo esté visible y al alcance de la mano.

Estas son las mejores ideas para aprovechar lo máximo posible el espacio debajo del fregadero

La clave está en utilizar organizadores que se adapten a la forma del mueble y permitan sacar provecho de la altura, los laterales y hasta las puertas. Así evitarás el desorden abajo del fregadero y encontrarás cada artículo en segundos.

