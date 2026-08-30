Qué hacer con el espacio debajo del fregadero: 6 soluciones para dejar de desperdiciarlo
Este espacio de la cocina puede guardar mucho más de lo que imaginas si lo organizas correctamente
El espacio debajo del fregadero suele convertirse en uno de los rincones más desordenados de la cocina. Entre tuberías, productos de limpieza y bolsas, es común que termine desaprovechado. Sin embargo, con algunos accesorios prácticos y una buena distribución, puedes convertirlo en una zona mucho más funcional, donde todo esté visible y al alcance de la mano.
Estas son las mejores ideas para aprovechar lo máximo posible el espacio debajo del fregadero
La clave está en utilizar organizadores que se adapten a la forma del mueble y permitan sacar provecho de la altura, los laterales y hasta las puertas. Así evitarás el desorden abajo del fregadero y encontrarás cada artículo en segundos.
- Organizadores con cajones deslizantes. Los organizadores con bandejas o cajones que se deslizan hacia afuera facilitan el acceso a los productos que normalmente quedan al fondo. Son ideales para detergentes, limpiadores o utensilios de uso frecuente, ya que permiten ver todo sin tener que mover los demás objetos.
- Ganchos y barras en las puertas. La parte interior de las puertas también puede convertirse en un espacio de almacenamiento. Coloca ganchos adhesivos o pequeñas barras para colgar trapos, cepillos, guantes de limpieza o incluso rollos de bolsas para basura. Es una forma sencilla de liberar espacio en la base del mueble.
- Barra de tensión para atomizadores. Instala una barra de tensión de un lado a otro del gabinete y cuelga las botellas con atomizador sujetándolas por el gatillo. De acuerdo con IKEA, esto mantiene los productos ordenados, evita que ocupen espacio en el piso del mueble y deja libre la parte inferior para otros accesorios.
- Recipientes transparentes. Agrupa esponjas, fibras, jabones, paños y otros artículos pequeños dentro de recipientes transparentes. Además de mantener todo organizado, de acuerdo con Hometalk, podrás identificar rápidamente lo que necesitas sin tener que abrir varios envases o cajas.
- Charolas giratorias. Las charolas giratorias son perfectas para almacenar frascos pequeños, desinfectantes o productos de uso diario. Con solo girarlas tendrás acceso a todo su contenido, evitando que los envases queden olvidados en la parte trasera del gabinete.
- Repisas ajustables. Si el drenaje debajo del fregadero deja espacios libres, aprovecha la altura con repisas ajustables diseñadas para rodear las tuberías. Estas permiten crear niveles adicionales para almacenar más productos sin saturar el área, logrando un espacio mucho más ordenado y funcional.