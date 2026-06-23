7 tonos de uñas que ayudan a que tus manos se vean más saludables
Si quieres lucir una imagen revitalizada sin esforzarte demasiado, la clave está en elegir los diseños de uñas que embellecen las manos al instante.
Los diseños de uñas no son simplemente una cuestión de estética, también pueden contribuir a dar una apariencia saludable y llena de vida. Esto ya que además de que es importante tener las cutículas delineadas y una estructura resistente, hay colores que aportan luminosidad a las manos y hace que se vean resplandecientes por lo bien que favorecen a cualquier look.
Cuáles son los mejores diseños de uñas para que las manos parezcan saludables todo el tiempo
- Rosa lechoso. Además de que es una de las tendencias en "nail art" que estarán dominando en 2026, el efecto de rosa lechoso en las uñas es una gran opción para proyectar una imagen impecable y arreglada. Esto gracias a que se mimetiza con el tono natural y hace que se vean uniformes.
Durazno brillante. El manicure nude queda muy elegante y tiene diferentes intensidades para favorecer a todas las pieles. Y para las que prefieren un color discreto pero que no quede aburrido, los esmaltes duraznos con capas de brillo nunca fallan porque le dan calidez a la piel.
- Rojo cereza. Si hay un estilo en diseños de uñas que no pasan de moda y que se ven sofisticado para cualquier ocasión, son las "red nails", que como su nombre lo dicen, son de color rojo intenso. Para que las manos parezcan revitalizadas, los barnices con subtono intenso tipo cereza quedan espectaculares.
Lavanda pastel. Para la temporada de primavera / verano 2026, el manicure lavanda se convirtió en uno de los principales trends de belleza gracias a la forma tan linda en que fusionan las texturas cremosas con el color lila de las jacarandas. Este es uno de los tonos que ayudan a que las manos se vean delicadas y brillantes.
- Naranja con tintes rojizos. En caso de que quieras darle un giro a tu imagen y no caer en los modelos tradicionales, prueba con un manicure anaranjado con ligeros toques rojizos, como si fueran una combinación de ambos colores. Este es uno de los diseños de manicure que hacen que las manos se vean sanas porque dan calidez y luz a la piel.
- Azul bebé o cielo. Si lo tuyo son los colores claros, entonces tu mejor opción podrían ser las uñas azul bebé o azul cielo, que son muy tenues y tienen un efecto pastel sumamente favorecedor. Estos aspectos revitalizan la imagen y dan la apariencia de una piel tersa.
- Amarillo mantequilla. Los colores pastel en las uñas son una apuesta infalible cuando se trata de estilos que les favorecen a todos los tonos de piel y que rejuvenecen las manos. Es el caso de las "butter yellow nails" que quedan sofisticados y hacen que el look se vea lleno de vida de forma sutil.