7 tonos de uñas que ayudan a que tus manos se vean más saludables

Los diseños de uñas no son simplemente una cuestión de estética, también pueden contribuir a dar una apariencia saludable y llena de vida. Esto ya que además de que es importante tener las cutículas delineadas y una estructura resistente, hay colores que aportan luminosidad a las manos y hace que se vean resplandecientes por lo bien que favorecen a cualquier look.

Cuáles son los mejores diseños de uñas para que las manos parezcan saludables todo el tiempo