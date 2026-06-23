Receta de pasta con crema de huitlacoche de Isabel Carvajal: cómo hacer paso a paso al estilo MasterChef 24/7

La "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, les dio a los cocineros una clase sobre la preparación de pasta fresca. Para complementar la lección, la Chef proporcionó su receta de crema de huitlacoche, con lo que logró fusionar de forma ideal la gastronomía italiana y la mexicana.

La receta de la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7 de pasta con crema de huitlacoche

Esta es la receta de pasta con crema de huitlacoche que preparó la Isabel Carvajal en MasterChef México 2026. La experta en comida tracional mexicana compartió una deliciosa preparación que conquistó a los concursantes.

Ingredientes:

-Para la pasta fresca



400 g de harina de trigo, 400 g

4 piezas de huevo

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal

-Para la crema de huitlacoche



300 g de huitlacoche fresco

Media pieza de cebolla blanca

2 dientes de ajo

30 g de mantequilla

250 ml de crema para batir

125 ml de caldo de pollo o vegetal

1 rama de epazote

Sal (al gusto)

Pimienta negra (al gusto)

-Para decorar



50 g de queso Cotija rallado

Media taza de granos de elote asados

4 a 6 piezas de flores de calabaza limpias

Hojas de epazote fritas (al gusto)

Brotes de cilantro (opcional)

Chile seco triturado (opcional)

Aceite de oliva extra virgen, un chorrito

Paso a paso: cómo preparar la pasta con crema de huitlacoche de la Chef Isabel Carvajal

“La pasta fresca es un ejemplo de cómo con ingredientes sencillos se puede crear algo extraordinario. No se trata de complicar la cocina, sino de respetar los procesos”, fue el mensaje que dio la Chef Isabel Carvajal a los cocineros de MasterChef 24/7. Esta es la forma de hacer la receta de la "Maestra del fuego" paso a paso.

Pasta fresca:



Coloca la harina sobre una mesa formando un volcán. Agrega en el centro los huevos, el aceite de oliva y la sal. Mezcla poco a poco incorporando la harina hacia el centro. Amasa durante 8 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Envuelve la masa en plástico film o cúbrela con un paño limpio. Deja reposar durante 30 minutos. Estira la masa con rodillo o máquina para pasta hasta obtener el grosor deseado. Corta en fettuccini, tagliatelle o la forma que prefieras. Reserva ligeramente enharinada.

Crema de huitlacoche:



Derrite la mantequilla en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega el huitlacoche y cocina durante 5 minutos. Incorpora el caldo y la rama de epazote. Cocina a fuego medio durante 10 minutos. Retira el epazote. Licua la preparación junto con la crema para batir hasta obtener una salsa homogénea. Regresa la crema al sartén y cocina 3 minutos más. Sazona con sal y pimienta al gusto.

Cocción y montaje:



Hierve abundante agua con sal. Cocina la pasta fresca de 2 a 3 minutos. Escurre reservando un poco del agua de cocción. Agrega la pasta a la sartén con la crema de huitlacoche. Mezcla suavemente hasta cubrir completamente la pasta. Si es necesario, añade un poco del agua de cocción para ajustar la textura.

Decoración:



Coloca la pasta en el centro del plato. Espolvorea queso Cotija rallado. Agrega algunos granos de elote asados. Decora con flores de calabaza limpias, enteras o en tiras. Añade hojas de epazote fritas o brotes de cilantro. Termina con unas gotas de aceite de oliva extra virgen.

"Las flores de calabaza se colocan al final para conservar su color y dar altura al plato", explicó la "Maestra del fuego".

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