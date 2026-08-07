5 ideas increíbles para reciclar garrafones de agua que no utilizas

En los hogares se utilizan mucho los garrafones de agua que luego de uso por lo general terminan en la basura. Ante esta situación es que te vamos a recomendar unas increíbles ideas para que puedas reciclarlos.

Cabe destacar que estos elementos se caracterizan por su resistencia y tamaño los que los convierte en una gran opción. Necesitas algunas herramientas y un poco de creatividad para obtener grandes elementos.

¿Cómo reciclar los garrafones de agua?

Si cuentas con algunos garrafones en casa pues te dejamos estas grandes ideas para reciclarlos y reducir la cantidad de plásticos. Pon manos a la obra y lleva a cabo estas ideas.

Maceta para plantas

En este caso tienes que hacer un corte en uno de los costados para convertirse en una maceta para flores o incluso puedes hacer un huerto urbano. Debes realizar algunos orificios en la base para facilitar el drenaje del agua y decóralo con pintura apta para exteriores si deseas darle un toque más personalizado.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Huerto vertical

Otra idea es cortar ventanas rectangulares en varios garrafones y luego realiza orificios en la parte inferior para que el agua drene. El siguiente paso es colgarlos en la pared, reja o alguna estructura con ayuda de una cuerda resistente. Vas a rellenarlo con tierra y sembrar plantas aromáticas.

Comedero o bebedero para mascotas

Aquí tenemos una gran idea que consiste en elaborar un dispensador de alimento o un bebedero para perros, gatos o aves. Procura lijar los bordes para evitar que queden filos que puedan lastimar a las mascotas.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Regadera para el jardín

Perfora la tapa con varios agujeros pequeños para que el garrafón se transforme en una regadera de gran capacidad. Es una alternativa sencilla y económica para reutilizar el envase.

Mini invernadero casero:

Por último, tenemos esta idea que consiste en germinar semillas y proteger los primeros brotes. Tienes que cortar el garrafón por la mitad y utilizar la parte de arriba como una especie de domo sobre una charola con tierra y semillas. Esta estructura ayuda a conservar la humedad, mantener una temperatura más estable y favorecer un crecimiento más rápido durante las primeras etapas de la planta.