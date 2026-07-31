5 ideas para hacer macetas de las KPop Demon Hunters con envases de yogur

Los envases de yogur son residuos que fácilmente tenemos en casa, haciendo que rápidamente nuestra alacena se llené de recipientes sin ningún uso. Si tenemos varios de ellos, puedes transformarlos en macetas con temática de las KPop Demon Hunters, una gran opción para que los pequeños de tu hogar puedan empezar a cuidar sus propias plantas.

Para que puedas aprovechar la oportunidad, te detallaremos 5 ideas que puedes usar para crear recipientes con sus personajes favoritos, una forma creativa para sacar los envases que tienes almacenados y sin usar.

¿Cómo hacer unas macetas caseras?

Los envases de yogur son un gran artículo para poder hacer macetas de las KPop Demon Hunters, ya que tiene un material resistente y fácil de manejar, permitiendo que puedas hacer todo tipo de manualidades y diseños. Para que logres un aspecto lleno de color, te daremos 5 ideas originales que te encantarán hacer:

Derpy Hunter

Es una opción fácil de hacer, solamente tienes que dibujar el rostro del "Derpy Hunter", el curioso felino azul, usando pintura acrílica y sellando todo el trabajo con algún sellador especial, con la finalidad de que el agua no elimine todo el trabajo que realizaste. Inicialmente, puedes añadir una capa de pintura blanca, hacer el dibujo con lápiz y continuar con el diseño a color.

Calcomanías resistentes al agua

Si quieres algo más sencillo, puedes añadir una base de pintura resistente al agua, y encima pegar tus calcomanías favoritas de las KPop Demon Hunters, igualmente puedes agregar una cobertura transparente a prueba de agua, evitando que con el paso del tiempo las orillas se empiecen a despegar con la presencia de humedad.

Ramen

Ya sea que lo dibujes o pegues una calcomanía de las sopas ramen que aparecen en la película, una de las ideas que le dará un toque muy creativo, solamente es cuestión de que busques tu diseño favorito para que lo coloques en tu recipiente. Busca la alternativa que mejor se acomode para que puedas tener una gran decoración.

Rumi

Si su personaje favorito es Rumi, entonces puedes pintar el recipiente de blanco o morado, para encima pegar la foto del personaje principal, puedes escoger el diseño que desees. Si deseas algo más personalizado, en el recipiente puedes colocar el nombre del niño de tu casa o el nombre de la planta que cuidas en los envases de yogur.

Susi

El ave que siempre acompaña a Derby Tiger, solamente pinta todo de negro y con pintura amarilla dibuja sus tres ojos en vertical, incluso puedes hacerle su pequeño pico y pegarlo en uno de sus laterales. Le dará un aspecto tierno y misterioso a tus macetas.