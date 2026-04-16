Si naciste bajo este signo zodiacal, eres víctima de envidias en tu trabajo o círculos cercanos este 16 de abril

A veces, aunque no puedas tener certeza de que alguien te tira mala vibra, puedes percibir algo negativo en la energía a tu alrededor. Si perteneces al signo zodiacal Virgo es probable que estés experimentando esto, según el horóscopo de Nana Calistar para el 16 de abril. Sin embargo, NO es el único signo propenso a las envidias en los próximos días.

Si eres Virgo cuídate de las envidias, de acuerdo con Nana Calistar

En su más reciente horóscopo, la astróloga reconoce que si naciste bajo el signo Virgo probablemente has estado sintiendo una carga energética pesada, "como si todo mundo te estuviera mirando con envidia". Desafortunadamente, tu radar no anda tan equivocado. "Estás despertando incomodidad en ciertas personas porque estás creciendo, avanzando o simplemente porque tienes algo que ellos quisieran", explica Nana Calistar.

Sin embargo, aquí la clave es cómo reaccionas tú ante la mala vibra. Lo que la astróloga aconseja es que no permitas que te afecten las críticas o las miradas negativas; si lo haces o te clavas con esa información, "te frenas tú solito".

Por otro lado, esta temporada representa una buena oportunidad para dejar de idealizar a las personas. "Abre los ojos, observa acciones y no palabras, porque ahí está la verdad", aconseja.

Otros signos zodiacales que podrían estar lidiando con envidias este 16 de abril

Nana Calistar señala que, si naciste bajo el signo de Libra, probablemente estás teniendo una buena racha en el trabajo y se nota que las cosas se han acomodado para ti. Sin embargo, "no falta el o la amargada que con una cara larga quiere arruinarte el día"; la clave, de nuevo, es no darles el poder de afectarte y seguir concentrado en lo tuyo.

Quienes son Leo, por otro lado, podrían estar en el foco de rumores infundados. "Te traen en la boca, eso ni lo dudes. Hay una persona, puede ser del trabajo o hasta una vecina metiche, que no tiene otra cosa mejor que hacer más que andar inventando chismes sobre ti", dice la astróloga. Lo peor es que este tipo de rumores sí pueden provocarte un problema con la gente que quieres, así que es momento de cuidar mucho lo que dices y con quien; recuerda que no todos son dignos de tu confianza, como explica Nana Calistar.

