5 ideas para ocultar tu cocina y aprovechar los espacios pequeños

Cuando vives en departamentos pequeños cada decisión cuenta por lo que las cocinas invisibles son la opción más acertada. Este diseño tiene como objetivo camuflar, ordenar y dar continuidad estética al espacio, logrando interiores más amplios, armónicos y actuales.

Para que puedas aprovechar al máximo tus espacios es que los diseñadores proponen ocultar la cocina con madera, melamina o lacas. Esto es para que el ambiente se vea como uno solo y ganes amplitud visual.

¿Cómo ocultar tu cocina para ganar espacio?

Integrarlas detrás de paneles que simulan paredes

Ocultar la cocina tras paneles continuos —en madera, melamina o lacas— permite que, al cerrarse, el ambiente se lea como un solo espacio. Es una opción ideal para monoambientes o livings pequeños donde la cocina convive con el área social.

Apostar por frentes lisos y sin tiradores

Aquí puedes optar por los muebles que tienen puertas planas y sistemas push que ayudan a que no haya cortes visuales y ayudan a que la cocina pase desapercibida. En tonos neutros o iguales a los del entorno, se mimetizan con el resto del mobiliario y aportan una estética limpia y contemporánea.

Tu cocina lucirá mucho mejor.|Pinterest

Esconder los electrodomésticos

Si quieres lograr un efecto invisible, pues te recomendamos que la heladera, horno y lavavajillas queden integrados a un mueble o detrás de puertas. Así la cocina se percibirá como parte del diseño.

Diseñar mesadas que continúen el espacio

Si mantienes la mesada o la barra con el mismo material,

color o textura con los demás planos del ambiente, verás que la cocina se integra de forma natural.

Usar iluminación funcional pero discreta

Por último, te recomendamos utilizar luces empotradas o tiras LED ocultas permiten trabajar cómodamente sin alterar la estética general.

