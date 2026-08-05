5 ideas de outfits creativos y cómodos para el concierto de Catriel y Paco Amoroso

Catriel y Paco Amoroso es un dueto argentino que nuevamente regresa a México, permitiendo que sus fanáticos puedan verlos y cantar los nuevos éxitos de su álbum "Free Spirits" junto a otras de sus canciones de antiguos álbums. Aunque puedes ir con la ropa que prefieras, es real que se contará con un estilo muy marcado debido a la temática de sus últimas canciones.

Para que puedas disfrutar del concierto, te detallaremos 5 ideas de outfits creativos y cómodos, alternativas que te ayudarán a mantener el estilo del evento, además de no tener que batallar con tu comodidad.

5 ideas de outfits para el concierto de Catriel y Paco Amoroso

Catriel y Paco Amoroso en la CDMX tiene sus conciertos el 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes, por lo que aún tienes un poco de tiempo para preparar la ropa que deseas usar. Para el álbum "Free Spirits" recuerda usar conjuntos cómodos, ya que cada una de sus canciones es una sátira al burnout de la fama y la recuperación ante esa situación. Considera aplicar los siguientes 5 outfits creativos, ideas para sintonizar con la vibra del evento:

Estilo Sport

Consigue todo un conjunto deportivo, no importa el corte o la forma, pero selecciona prendas de tonos nudes, hueso o blanco; es un look que los artistas han usado en sus múltiples presentaciones, siguiendo esa sátira al wellness. Un gran momento para usar ese outfit completo que tienes en tu armario.

Merch del concierto

Si no quieres batallar en buscar la ropa, no te preocupes, puedes usar unos jeans cómodos y holgados para después añadir una camiseta del concierto, de está manera podrás tener el look adecuado para la esperada presentación.

Looks del pasado

Aunque la temática es nude, no es obligatorio que lo uses, si quieres algo más llamativo y original, puedes opta por usar los conjuntos de sus álbums anteriores. Una opción es usar el outfit de "Papotas", empleando el gorro afelpado azul de Paco, o el chaleco de corazones de Catriel; otra alternativa es tomar sus conjuntos de la canción "No me sirve más".

En tonos negro

Si no quieres comprar ropa blanca o muy clara, te entendemos, por lo que puedes optar por hacer uso del mismo estilo sport, pero en un color negro en ambas prendas (arriba y abajo), una gran alternativa para que no tengas temor por las manchas inesperadas en tu ropa.

Algo más atrevido

Si estas dispuesta a ser el centro de atención, recuerda emplear prendas de tonos nudes usando muchas capas y con algunos escotes (mostrando un poco del torso o abdomen), una gran alternativa para quienes no les gusta pasar inadvertidas, saca esas prendas que tenías guardadas para un evento especial.