4 patrones de amigurumi de Super Mario que puedes tejer en menos de 2 horas

Si estás buscando un proyecto de crochet rápido y que tenga que ver con los personajes de Super Mario, traemos las mejores opciones para ti. Los personajes de la franquicia de Nintendo son perfectos para practicar, pues tienen formas sencillas y pocos detalles. Lo mejor es que en varios de ellos existen patrones que pueden completarse en menos de dos horas, incluso si apenas estás comenzando en el mundo del amigurumi.

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4 amigurumis de Super Mario perfectos para principiantes de crochet

Estos personajes son divertidos de tejer, ideales para regalar o decorar tu casa. Además, requieren poco estambre y utilizan técnicas básicas, luciendo increíbles.

1. Boo, el fantasma más adorable del Reino Champiñón

Este podría ser el personaje más sencillo de la franquicia. Su cuerpo es redondo y prácticamente solo requiere hacer una pieza. Lo único que debes agregar son la lengua roja, los brazos y bordar la clásica expresión traviesa que lo caracteriza.

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2. Goomba, un clásico para principiantes

Goomba es uno de los enemigos más reconocibles de Super Mario Bros, y uno de los amigurumis más rápidos de realizar. Su diseño se basa en un óvalo con dos pequeños pies, cejas gruesas y colmillos bordados. Es un personaje perfecto para iniciar tu colección de amigurumis hechos por ti de la franquicia.

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3. Hongo Super

Ningún fan de Mario puede resistirse a tener su propio honguito rojo con manchas blancas. Lo mejor de todo es que, si te gusta el crochet y estás comenzando a entrarle a este mundo, será muy fácil para ti hacerlo e ir mejorando tu técnica.

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4. Flor de Fuego

Si buscas un diseño diferente, la florecita que da poderes de fuego a Mario y Luigi es lo que buscas. Sus pétalos blancos, el centro amarillo y las hojas verdes hacen que destaque sin requerir demasiadas piezas. Además, puedes colocarla sobre una pequeña maceta tejida para convertirla en un adorable adorno para tu casa u oficina.