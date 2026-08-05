3 Pueblos Mágicos de Nayarit donde pasar unas vacaciones inolvidables

En Nayarit nos podemos encontrar con sus 9 Pueblos Mágicos que son ideales para poder pasar unas vacaciones increíbles. Cada uno de ellos se destaca por sus características culturales, culinarias y recreativas.

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Los Pueblos Mágicos son: Compostela, Jala, Sayulita, Mexcaltitán, San Blas, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Puerto Balleto. En esta nota te vamos a contar sobre 3 de ellos que harán que tus vacaciones sean inolvidables.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Nayarit para vacacionar?

Jala

Este es un Pueblo Mágico que se ubica a los pies del volcán El Ceboruco que aún se mantiene activo. Es un lugar que se destaca por las construcciones antiguas, casas vecinales y enormes cerros verde. También es muy conocido porque tiene la mazorca más grande del mundo.

El sitio es parte del corredor turístico del sur. Allí vas a poder visitar la Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción, explorar poblados de montaña como Juanacatlán, Jalpa Grande y Los Aguajes, o practicar senderismo en el volcán. No puedes dejar de comer las tostadas de pierna o pata, enchiladas familiares, galletas de maíz y las tradicionales torrejas.

🌤️#BuenosDías desde el #PuebloMágico de #Jala, #Nayarit. En este destino puedes encontrar importantes monumentos y edificaciones del siglo XIX como su templo parroquial; además, no te pierdas del volcán Ceboruco y sus imponentes piedras volcánicas. 🌋@JuanEnriqueSu pic.twitter.com/0vyMPAEIuU — SECTUR México (@SECTUR_mx) March 16, 2023

Sayulita

Aquí nos encontramos con este pueblo costero que se ubica en la Riviera Nayarit. Cuenta con un ambiente cosmopolita y un espíritu relajado que evoca la libertad de los años sesenta.

Su fama la ha ganado por las olas que atrae a surfistas de todo el mundo y la gente de reúne en sus playas al atardecer al ritmo de los tambores. Podrás observar las galerías de arte, talleres artesanales con piezas en cuentas, rebozos de seda, esculturas de arcilla, así como cafés, panaderías tradicionales y restaurantes a la orilla del mar. La infraestructura turística abarca desde campamentos y bungalows familiares hasta sofisticados hoteles boutique y villas.

Mexcaltitán

Por último, nos encontramos con la “Venecia mexicana” que ha sido identificada como el probable punto de origen de la peregrinación mexica hacia la fundación de Tenochtitlán. Sus calles se transforman en canales navegables en las épocas de lluvias.

📣 #ComunicadoSECTUR

Mexcaltitán, Nayarit, muestra del éxito del Nuevo Modelo Turístico de México en beneficio de la población🇲🇽

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Si vas de visita puedes disfrutar del Museo del Origen, descansar en su plaza central y degustar platillos icónicos de la gastronomía regional como el pescado zarandeado y los camarones en distintas preparaciones.