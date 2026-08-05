Estas son las ciudades en el mundo donde no se puede morir

La muerte es algo inevitable por lo que puede llegar de manera repentina y sorprendernos en cualquier lugar. Sin embargo, hay ciudades en las que por creencias antiguas no se puede morir. Si bien esto suena extraño hay lugares que tienen leyes un poco descabelladas como la Antigua Grecia.

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De acuerdo con lo que dice la leyenda, en Atenas en 426 AC se había purificado la pequeña isla de Delos dentro de las Islas Cicladas, en el mar Egeo cuando se eliminaron las tumbas y se prohibió poder nacer o morir allí.

¿Cuáles son las ciudades donde no se puede morir?

Longyearbyen, Noruega

La primera ciudad en la lista son las islas Svalbard, Longyearbyen, en Noruega, ya que estas eran tan heladas que los cadáveres de los muertos no lograban descomponerse. Para nosotros puede parecer un hecho insólito, pero la situación hizo que los gobernantes en 1950 tomaran decisiones para evitar que las enfermedades se propagaran entre los vivos, por lo que prohibieron morirse.

Sellia, Italia

Luego nos encontramos con este pueble que en 2015 tenía apenas 530 habitantes y de ellos el 60% eran mayores de 65 años. Para poder hacer frente a la tasa de muerte y envejecimiento es que los mandatarios tomaron la decisión de crear una ley que prohibía enfermarse a quienes residían allí.

Sarpourenx, Francia

Luego tenemos a Sarpourenx en Francia donde el gobierno realizó un decreto en donde se establecía que el pueblo tenía prohibido fallecer. Sin embargo, la ley contaba con una excepción ya que solo podrían morir allí quienes fueran dueños de una cripta en el sobrepoblado cementerio.

La justificación radica en que el alcalde fue quien tomo la iniciativa como una manera de protestar ante una ley que no permitía que el cementerio crezca. Además, manifestó que quienes no cumplieran lo mencionado sufrirían un duro castigo.

Itsukushima, Japón

Por último, tenemos a Itsukushima que es considerado un sitio sagrado y cargado de energía porque posee santuarios ancestrales y templos religiosos. Actualmente no existen cementerios ni hospitales ya que la prohibición de muerte busca mantener la pureza del territorio.