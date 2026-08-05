Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides estarían separados; esto es lo que se sabe

En las últimas horas los nombres de los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se han viralizado en las redes sociales luego de que empezara a especularse que tras varios intentos de retomar su relación amorosa en estos meses habría llegado a su fin.

De acuerdo con información que circula en medios Pimentel y Benavides habrían decidido ponerle fin a su relación y aunque este rumor se ha colocado casi como confirmado la pareja no ha hecho ninguna revelación pública sobre su noviazgo.

Según lo difundido, los artistas estarían distanciados desde hace algunos meses y ambos optaron por mantener en privado esta decisión, poniendo en primer lugar el respeto y la admiración mutua que construyeron durante todo el tiempo que estuvieron juntos.

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzaron su romance en 2017, cuando coincidieron en las grabaciones de la serie La bella y las bestias, durante ese tiempo mantuvieron su relación con discreción donde al principio se especulaba que estaban juntos y ellos guardaban silencio sin embargo meses después revelarían que sí mantenían un noviazgo desde ese entonces su relación ha estado marcada de distanciamientos y reencuentros.

Tras confirmarse su unión en 2017, la primera separación ocurrió en 2019; posteriormente retomaron su relación en 2021, pero volvieron a distanciarse debido a los compromisos profesionales de ambos, especialmente cuando la actriz se mudó temporalmente a Españ.

¿Cómo fue la última reconciliación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

De acuerdo con la información que empezó a circular Pimentel y Benavides habrían acordado terminar debido a que atraviesan etapas diferentes tanto en la vida personal como profesional, por lo que decidieron separar sus caminos y desearse lo mejor.

La supuesta ruptura de los actores ha sorprendido a sus seguidores ya que en este ultimo reencuentro se les veía felices y se perfilaba para ser una de las parejas más estables del espectáculo mexicano, ya que a finales de 2025 cuando anunciaron que estaban de nueva cuenta juntos se les seguía viendo una complicidad como la que mostraron en aquel 2017.

Tras confirmar su regreso Esmeralda y Osvaldo reaparecieron juntos en eventos públicos y compartieron créditos como protagonistas de la obra Siete Veces Adiós.