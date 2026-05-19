3 ideas fáciles para atraer pájaros a tu jardín, según expertos

Durante esta temporada de primavera 2026 la presencia de pájaros cada vez crece más en los árboles de las calles, parques o hasta en las azoteas de las casas, por lo que es embellecedor ver a esas aves en nuestras casas, sin embargo, hay ocasiones en la que nos ven acercarnos y estas se alejan rápidamente, por eso aquí te dejamos algunos trucos que pueden servirte si es que quieres atraerlos a tu casa o jardín.

Te puede inetresar: En qué parte de la casa donde debes colocar la lengua de suegra para estalle de hojas verdes y resistentes

La presencia de los pájaros en casa conquistan por sus cantos, colores y movimiento, ya que, transforman el espacio a uno más relajante y lleno de naturaleza. De acuerdo con Zach Hutchinson, ornitólogo y propietario de FlockingAround, así como expertos en jardinería y vida silvestres, existen formas simples y seguras de atraer a las aves sin afectar su bienestar.

A continuación te presentamos 3 maneras sencillas de atraer pájaros a tu casa, patio, balcón o jardín.

Coloca recipientes con agua limpia:

Una de las recomendaciones principales es colocar recipientes con agua limpia, pues durante esta temporada de calor las aves también son seres vivos que necesitan hidratarse y refrescarse, por lo que buscan constantemente este tipo de lugares. Como tip se puede colocar platos o recipientes hondos, fuentes poco profundas o un aspersor de agua con baja potencia, recuerda que el agua debe estar lo más limpia que se pueda para evitar que se acumule y contamine con el paso de los días y se generen bacterias, insectos o suciedad. Este pequeño detalle puede hacer qie distintas especies de aves regresen diariamente al lugar.

Alimento natural:

En lugares tranquilos del espacio que quieres que sea la llegada de los pájaros coloca semillas de girasol, alpiste, mijo, pequeños trozos de fruta fresca con este tipo de alimento atraerás a las aves de una forma segura. Recuerda que el secreto está colocar el alimento en el mismo lugar ya que debido a la constancia las aves ven ese espacio como seguro y confiable.

Crea espacios con vegetación:

La vegetación o flora también juega un papel importante, tener plantas, arbustos, flores o árboles crea refugios naturales donde las aves pueden descansar, esconderse o incluso crear sus nidos. Además, estos espacios son utilizados como un refugio para protegerse del sol, lluvia o intensos vientos.

|Pexels