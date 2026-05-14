En qué parte de la casa donde debes colocar la lengua de suegra para estalle de hojas verdes y resistentes

La lengua de suegra es una de las plantas más comunes en las casas porque no necesita de un mantenimiento frecuente y además que es un gran elemento de decoración.

Si bien es una planta resistente que no necesita que se esté encima de ella, si es necesario que se le preste atención en lo mínimo. Si estás buscando que estalle de hojas verdes pues tenemos interesantes recomendaciones.

¿Dónde colocar la lengua de suegra?

La Lengua de suegra crece con hojas más verdes, firmes y abundantes cuando recibe mucha luz indirecta y está en un lugar con buena ventilación. Los mejores puntos de la casa suelen ser:

Cerca de una ventana orientada al este o norte, donde entre claridad, pero no sol fuerte directo todo el día.

Living luminoso o comedor con luz filtrada.

Pasillos muy iluminados o galerías techadas.

La Sansevieria también es conocida como lengua de suegra.|La Sansevieria también es conocida como lengua de suegra. (CANVA)

Un dato importante a tener en cuenta es que en verano se debe evitar el sol directo fuerte ya que las hojas pueden quemarse. Otros factores que debes tener en cuenta para que la lengua de suegra estalle de hojas son:

Usar una maceta con buen drenaje.

Regar solo cuando el sustrato esté seco.

No la coloques en rincones oscuros permanentes.

Si las hojas se ven delgadas o pierden color, le falta luz.

Si aparecen manchas amarillas o marrones secas, probablemente recibe demasiado sol o exceso de agua.

La lengua de suegra prefiere ambientes cálidos y secos. Evita ubicarla junto a corrientes de aire frío o en lugares con cambios bruscos de temperatura.

Un truco que te será muy útil es el de girar la maceta cada 2–3 semanas para ayudar a que crezca pareja y más compacta.

Ten en cuenta que la lengua de suegra es una de las plantas que libera oxígeno durante la noche por lo que puedes colocarla en el dormitorio. Allí contribuye a mejorar la calidad del aire y a crear un ambiente más fresco y saludable.