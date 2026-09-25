3 ideas para hacer un pastel en forma de corazón, ideal para los cumpleaños de los niños

Preparar un pastel en forma de corazón para el cumpleaños de un niño es más sencillo de lo que parece y no siempre requiere un molde especial. Una de las alternativas consiste en utilizar un molde cuadrado y uno redondo para formar la silueta.

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Pero también se puede recurrir a un molde de corazón o realizar el diseño mediante cortes sobre un bizcocho rectangular. Con ingredientes básicos y una decoración creativa, es posible conseguir un postre original para cumpleaños infantiles.

¿Cómo hacer un pastel en forma de corazón sin un molde especial?

Si no tienes un molde con esta figura, puedes utilizar recipientes de repostería convencionales para crear la forma del corazón.



Pastel con molde cuadrado y redondo: hornea un bizcocho en un molde cuadrado y otro en uno redondo de tamaño similar. Corta el bizcocho redondo por la mitad y coloca cada parte en dos lados del cuadrado para formar la parte superior del corazón. Une las piezas con crema y cubre toda la superficie. Pastel recortado: prepara un bizcocho rectangular y dibuja una plantilla de corazón sobre papel. Colócala encima del pastel frío, marca el contorno y corta con un cuchillo de repostería. Después, decora los bordes para disimular pequeñas imperfecciones. Pastel horneado en molde de corazón: utiliza un molde específico para conseguir una figura uniforme. Esta opción facilita el proceso y permite concentrar el trabajo en la cobertura y la decoración.

¿Cómo decorar un pastel de corazón para un cumpleaños infantil?

La decoración puede adaptarse a los colores y personajes favoritos del niño, siempre teniendo en cuenta los ingredientes y posibles alergias de los invitados.



Cobertura de chocolate y confites: cubre el pastel con chocolate derretido o ganache y añade confites de colores, figuras de azúcar o pequeñas decoraciones comestibles.

cubre el pastel con chocolate derretido o ganache y añade confites de colores, figuras de azúcar o pequeñas decoraciones comestibles. Crema de colores: utiliza crema batida o betún teñido con colorantes alimentarios aptos para repostería. Puedes formar rosetones, bordes y pequeños corazones en la superficie.

utiliza crema batida o betún teñido con colorantes alimentarios aptos para repostería. Puedes formar rosetones, bordes y pequeños corazones en la superficie. Frutas frescas: decora con fresas, frambuesas o trozos de otras frutas bien lavadas. Esta alternativa aporta color y combina con bizcochos de vainilla, chocolate o limón.

Para evitar riesgos, es recomendable supervisar a los niños durante el consumo y comprobar los ingredientes de las decoraciones, especialmente cuando participan invitados con restricciones alimentarias. Con cualquiera de estas 3 ideas, el pastel puede convertirse en el centro de una celebración personalizada, colorida y especial.