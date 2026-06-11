Por qué está en tendencia la pastelería hiperrealista y cuál es su secreto, según MasterChef 24/7

La pastelería hiperrealista se ha convertido en una de las tendencias más llamativas dentro del mundo de la repostería y ha inundado las redes sociales con obras culinarias que también conviven en el mundo del arte. A través de redes sociales , millones de personas han quedado sorprendidas al descubrir que objetos aparentemente cotidianos, como una hamburguesa, una bolsa de papas o incluso artículos de uso personal, en realidad son deliciosos pasteles elaborados con un nivel de detalle impresionante.

Durante una de las clases impartidas en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron la visita del chef Iván Zavala, reconocido especialista mexicano en esta técnica. El experto compartió con los participantes algunos de los secretos detrás de estas creaciones que desafían la vista y ponen a prueba la creatividad de cualquier repostero.

¿Qué es la pastelería hiperrealista?

Aunque la pastelería hiperrealista se ha vuelto viral gracias a los videos en los que un cuchillo revela que un objeto es en realidad un pastel, Zavala explicó que el verdadero secreto no está únicamente en la decoración o en el acabado visual. Según detalló, para dominar esta disciplina es indispensable contar con una sólida base en la pastelería tradicional.

Por ello, antes de lograr texturas, colores y formas capaces de engañar al ojo humano, es necesario comprender aspectos fundamentales como la estructura de los bizcochos, los rellenos, las coberturas y el equilibrio de sabores. Sin estos conocimientos, resulta prácticamente imposible construir un pastel que además de lucir espectacular tenga una buena consistencia y sabor.