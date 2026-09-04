Ideas de peinados para niñas en las fiestas patrias

Las fiestas patrias son una oportunidad para incorporar elementos de la cultura mexicana en el look de las más pequeñas. Además del vestido, los accesorios los colores tradicionales, el peinado puede convertirse en el detalle que complete su apariencia para las celebraciones del 15 de septiembre.

Al Extremo: comida, lluvias, música y un nuevo experimento

Trenzas, listones, flores y otros adornos permiten crear estilos especiales sin necesidad de recurrir a peinados demasiado complicados. Estas propuestas pueden adaptarse a diferentes tipo de cabello y son una alternativa para que las niñas luzcan cómodas y arregladas durante la celebración.

¿Cómo peinar a las niñas para las fiestas patrias?

Una vez elegido el look para las fiestas patrias, el peinado puede ser el complemento perfecto para darle un toque especial al conjunto. Estas cuatro opciones permiten variar entre estilos sencillos, trenzados y propuestas más adornadas.

Trenzas con listones de colores

Las trenzas decoradas con listones son una opción que permite darle movimiento y color al cabello. Puedes entrelazar los listones mientras realizas la trenza para conseguir un acabado llamativo y festivo.

Trenzas de raíz con flores

Las trenzas de raíz adornadas con flores crean un peinado elaborado sin perder el encanto infantil. Las pequeñas flores pueden colocarse en distintos puntos de la trenza para conseguir un resultado delicado.

Dos trenzas con moño

Son una alternativa sencilla y cómoda para las niñas. Los moños colocados al final de cada trenza funcionan como el detalle principal y permiten personalizar el peinado.

Coletas decoradas

Las coletas con accesorios puede convertirse en un peinado diferente al incorporar elementos decorativos en cada sección. Es una propuesta versátil que permite jugar con la posición de las coletas y los adornos para crear distintos acabados.

¿Cómo lograr un peinado que dure horas?

Para conseguir que un peinado dure horas, comienza con el cabello limpio pero completamente seco. Aplica un producto fijador antes de peinar, especialmente en las zonas que tienden a soltarse. Asegura las secciones con horquillas o ligas resistentes y termina con una ligera capa de spray. Evita tocar demasiado el cabello para conservar la forma.