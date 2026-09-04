4 ideas para personalizar tu celular al estilo de KPop Demon Hunters

Por más de un año, la película de KPop Demon Hunters ha sido la más popular dentro de chicos y grandes, pues su gran historia nos ha dejado con ganas de más, donde muchos quieren seguir viendo las aventuras de Rumi, Zoey y Mira, las amigas que forman parte de la girl-band llamada HUNTR/X.

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Como sabemos que probablemente tú seas fan de esta película o alguna de las personitas que viven contigo como hermanos, hijos, sobrinos, etc, te dejaremos una lista de algunos tips que puedes considerar para decorar tu celular al puro estilo de KPop Demon Hunters.

Tips para decorar mi celular de KPop Demon Hunters

Debemos de comenzar por algo muy básico, pues es importante que sepas que hay diversas maneras en las que puedes personalizar tu celular y que esto dependerá mucho de gustos, donde podremos ver tanto a las HUNTR/X como a los Saja Boys.

