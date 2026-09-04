4 ideas para personalizar tu celular al estilo de KPop Demon Hunters
¡Sigue estos tips para que puedas personalizar tu celular al estilo de la película de KPop Demon Hunters y sus personajes!
Por más de un año, la película de KPop Demon Hunters ha sido la más popular dentro de chicos y grandes, pues su gran historia nos ha dejado con ganas de más, donde muchos quieren seguir viendo las aventuras de Rumi, Zoey y Mira, las amigas que forman parte de la girl-band llamada HUNTR/X.
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Como sabemos que probablemente tú seas fan de esta película o alguna de las personitas que viven contigo como hermanos, hijos, sobrinos, etc, te dejaremos una lista de algunos tips que puedes considerar para decorar tu celular al puro estilo de KPop Demon Hunters.
Tips para decorar mi celular de KPop Demon Hunters
Debemos de comenzar por algo muy básico, pues es importante que sepas que hay diversas maneras en las que puedes personalizar tu celular y que esto dependerá mucho de gustos, donde podremos ver tanto a las HUNTR/X como a los Saja Boys.
- Funda al estilo de KPop Demon Hunters: Esta es una de las más sencillas pero también de las más llamativas pues es importante que tengas una mica/protector translúcido, posteriormente debes de imprimir una imagen de tus personajes. Finalmente deberás de colocar la imagen por dentro de tu protector y verás como luce de gran manera.
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- Straps con cuentas: Puedes hacer en casa tiras de cuentas y atorarlas con tu funda en caso de que tu celular no tenga un espacio para sujetarla. Puedes combinar los colores al estilo de los personajes de la película, siendo que cada uno tiene un color distinto, o también puedes optar por el dorado, blanco, negro y morado.
@erzacosplay Spent 2 days making Rumi’s norigae… and wow, it was a challenge! ✨ From handmade tassels to a custom engraved bell – every detail was worth it. #kpopdemonhunters #DIY #CosplayDIY #Norigae #Handmade ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
- Phone Charms miniatura: Puedes decorar los bordes de tu funda colgando un dije personalizado o puedes hacer un mini lightstick usando fomi moldeable de tu personaje favorito.
@geekcelebrityrockshop
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- Protectores de pantalla: Hoy en día es sencillo personalizar los fondos de pantalla con imágenes de esta película, donde dependerá de cada persona elegir su escena o personajes favoritos, pues en plataformas como Wallpapers Clan puedes encontrar imágenes en alta definición.