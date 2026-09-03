CONFIRMADO: Waze tendrá la voz de Carín León para dar instrucciones en el tráfico HOY de México

Si eres de los que ocupa un dispositivo a la hora de manejar para llegar a un destino y pasas horas en el tráfico ahora este momento tedioso de tu rutina podrá transformarse a un momento menos pesado ya que podrías estar “acompañado” de Carín León, ya que la aplicación Waze incorporó al cantante mexicano como una de las voces especiales para dar indicaciones de viaje.

La colaboración entre la App y el cantante de regional mexicano se dio a conocer este jueves 3 de septiembre y rápidamente ha llamado la atención de varios seguidores que buscan una experiencia única, ya que según lo informado, la voz del intérprete dará instrucciones de navegación en mensajes mucho más divertidos y personalizados.

¿Por qué Carín León llegó a Waze?

Carín León prestó su voz para acompañar a los conductores con indicaciones durante sus recorridos. La incorporación forma parte de las experiencias especiales que Waze crea con celebridades para ofrecer a sus usuarios nuevas formas de personalizar la navegación. Con el objetivo de cambiar la tradicional voz de la aplicación, los conductores podrán recibir instrucciones con personalidad y esencia del cantante.

¿Cómo puedo poner la voz de Carín León en la App?

Para tener la voz del cantante en tu aplicación solo es necesario abrirla, tocar el ícono de sonido, elegir “voz actual” y hacer la navegación hasta encontrar el nombre de Carín León, después selecciona y comienza a disfrutar de tus viajes con la voz de León.

Cabe destacar que debido a que son colaboraciones estás voces pueden tener un cierto tiempo de durabilidad y pueden ser activadas dependiendo de la región en la que se encuentre, así que si encuntras problemas para poder activar la voz del cantante toma en cunta estos puntos: fecha de disponibilidad, que el audio este activo en la cuenta o región o que la promoción siga vigente.

¿Qué otros artistas han prestado su voz para la aplicación?

Durante algunos años la aplicación ha hecho colaboraciones con distintos artistas, personajes y actores, esto con el fin de ofrecer experiencias especiales a la hora de conducir y hacer de los recorridos más amenos, entre su catálogo destacan las voces de:



Christina Aguilera

Feid

Morgan Freeman

Batman y Robín

Minions

Manuel Turizo