¿Qué sucedió con David Juárez “La Bestia”? Atleta de alto rendimiento que sufrió una herida en la barbilla en Exatlón México Décima Temporada

¡Terrible! David Juárez "La Bestia" durante el circuito de la Zona de Peligro en Exatlón México Décima Temporada, sufre una lesión en la barbilla, causándole un terrible sangrado después de obtener su salvación, causando el temor de sus compañeros.

Al tener la terrible herida y el sangrado, rápidamente es llevado por una ambulancia para poder cerrar la herida abierta, muchos esperan que la lesión no le perjudique en su estadía. El atleta no se percató de la herida hasta tiempo después.

¿Cuántos años tiene David "La Bestia"?

David Juárez "La Bestia" tiene actualmente 29 años, un joven originario de Yucatán, quien tiene experiencia en la gimnasia artística masculina, disciplina deportiva en la que ha obtenido gran habilidad y fuerza, además de contar con medallas por sus participaciones en olimpiadas.

Dentro de su trayectoria, se destaca por ser un creador de contenido en sus redes sociales, quien constantemente comparte publicaciones sobre rutinas de ejercicio, estilo de vida y algunos proyectos que tiene. Además, el deportista cuenta con algunas empresas propias, negocios que ha promocionado en sus redes sociales.

No es la primera vez que ha aparecido en Exatlón México, se contempla que ya ha participado en 5 ocasiones, buscando obtener la victoria. Esta no será la excepción.

¿Qué pasó con David Juárez?

En el 2024, el atleta de alto rendimiento, fue eliminado de Exatlón México, debido a que durante un circuito contra Black Panther se bajaron sus shorts debido al agua, situación que le perjudico en su desempeño, haciendo que no logrará terminar a tiempo. Algo triste considerando que el deportista era el refuerzo del Equipo Azul, en especial después de que dos atletas fueran eliminados.

Esperemos que con esta lesión que sufrió David Juárez "La Bestia" en la Décima Temporada, por ahora se sabe que el deportista está siendo atendido. Recordemos que el primer lesionado de la temporada del reality deportivo se trata de Aristeo Cázares, quien anteriormente en el Juego del Tiempo su hombro se disloco, aunque sigue aun se esperan los resultados médicos para saber si su lesión le va a permitir seguir.