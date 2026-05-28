9 ideas de reciclaje económicas para aprovechar las cajas de zapatos en tu casa
¡No tires las cajas de zapatos! Te decimos cómo puedes aprovechar el material en 9 ideas de reciclaje económicas, dándole un segundo uso en la casa
Las cajas de zapatos son un elemento que se suele usar al momento de vender un calzado, pero hay un punto en el que pueden quitarnos espacio en nuestro ropero, por lo que muchos optan por desecharlas de su hogar, olvidando que es un elemento muy funcional.
Para que ya no los tires, te daremos 9 ideas de reciclaje económicas que puedes aprovechar, para darles un mejor aspecto y poder seguir usándolos en tu casa.
¿Cómo reciclar las cajas de zapatos?
Las cajas de zapatos pueden usarse de muchas formas, permitiendo aprovechar su uso al máximo, pero si quieres algo sencillo, no te preocupes, te detallaremos 9 ideas de reciclaje económicas que puedes aprovechar en casa:
- Organizadores: Ideal para organizar tu ropa interior, accesorios o medias en tus cajones y armarios.
- Almacén de cables: Si no tienes un espacio definido para cables o cargadores, se puede convertir en un gran espacio para guardarlos.
- Revisteros: También lo puedes usar para guardar revistas, libretas o carpetas.
- Juguetes: Para guardar juguetes pequeños y mantener el orden en tu habitación.
- Cajas decorativas: Puedes decorarlas con tela, yute o pintarlas.
- Semilleros: Solamente considera que los puedes usar para hacer huertos pequeños con cierta temporalidad.
- Porta documentos: Ideal para almacenar y separar documentos importantes.
- Cocina: Puedes usarlo para almacenar sobres de tés.
- Mascotas: Si tienes mascotas pequeñas, puedes usarlo para convertirlo en refugios; solamente agrega almohadones y mantas.
¿Es mejor guardar los zapatos en cajas?
Aunque podemos usar las cajas de zapatos para almacenar el calzado, no es la mejor alternativa ya que no aguanta el apilamiento de otros objetos, por lo que con el paso del tiempo comienza a deformarse.
Ante esa situación, se recomienda aprovechar las 9 ideas de reciclaje económicas, ya que le damos un mejor uso en casa, evitando que se deformen y dándole otro funcionamiento. Recuerda que puedes decorar la parte externa para mejorar su apariencia, ya sea pegando papel decorado, stickers, cuerda o pintándolo, siendo un gran momento para sacar tu lado creativo.
@ideas_creativas_vm Organizador realizado con una caja de zapatos!!