Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: “En cada momento tenemos dos opciones, dar un paso enfrente hacia el crecimiento o dar un paso atrás hacia la seguridad”

Para el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, uno de los temas de estudio más importantes fue la autosuperación y el desarrollo del ser humano. Él creó una "jerarquía de necesidades" que todas las personas tenemos, y en la cima se encuentra la autorrealización.

Dentro de este ámbito se encuentra una de sus frases más célebres, que nos invita sobre el valor de aceptar los cambios y atreverse a buscarlos.

La frase del psicólogo Abraham Maslow que habla sobre ser valientes y aceptar los cambios

Con una frase que se ha vuelto célebre, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow nos habla sobre evolucionar en la vida: "En cada momento tenemos dos opciones, dar un paso enfrente hacia el crecimiento o dar un paso atrás hacia la seguridad".

El especialista hace una analogía muy sencilla pero efectiva: dar un paso al frente significa intentar cosas nuevas y crecer, mientras dar un paso atrás implica quedarte en la comodidad pero a la vez estancarte. Dicho en otras palabras, el crecimiento personal ocurre cuando somos valientes y vamos hacia adelante, explica el diario The Economic Times.

La frase de Abraham Maslow también deja claro que el cambio siempre conlleva una incomodidad aunque sea mínima, pero también trae una recompensa que la comodidad no puede darte.

Qué es la Pirámide de Maslow

Dentro de la obra del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, uno de los conceptos más importantes y trascendentales ha sido la llamada Pirámide de Maslow. Él teorizó que todos los seres humanos tenemos una jerarquía de necesidades que debemos satisfacer y, cada vez que un nivel está satisfecho, el siguiente nivel domina nuestro funcionamiento cognitivo, explica la Enciclopedia Británica.

Estos son los niveles de su pirámide:

