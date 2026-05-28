Desinfecta el escurridor de trastes con esta poderosa mezcla

Aunque muchos no lo hacen de manera constante, el escurridor de trastes debe ser limpiado para evitar malos olores o suciedad diversa. Ante eso, no debes usar cualquier preparación, pues es un espacio vital para mantenerse desinfectado. Por ello, este remedio casero aparece como una excelente opción de cuidado de tu salud. Toma nota y sé precavido con los trastes donde sirves tus alimentos.

¿Cómo desinfectar correctamente tu escurridor de trastes?

En ocasiones la versión de metal es muy cara, grande o resulta muy pesada, por ello estos consejos sirven de manera específica con un escurridor de plástico. Y tal como ocurre con muchos otros aspectos de limpieza dentro del hogar, la combinación ganadora de ingredientes para desinfectar es la de vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

Dado que en este sitio de tu cocina quedan residuos de jabón o de comida, los olores pueden desarrollarse de manera relativamente sencilla. Además, las manchas y las bacterias se presentan gracias al acumulado de sarro que se visibiliza sobre todo en plásticos claros o blancos. Por ello, se requiere de una buena desinfectada.

La clave precisamente con estos elementos es que el vinagre blanco ayuda con la eliminación de bacterias y residuos de sarro. Mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo suave que facilita por completo el retiro de grasa acumulada. Y si agregas limón… este aporta un aroma fresco y combate directamente manchas difíciles sin lastimar el plástico.

¿Cuál es la forma correcta de hacer tu solución para desinfectar el escurridor de plástico?

Ingredientes

Un litro de agua caliente

Una taza de vinagre blanco

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Jabón líquido de trastes

Un limón

@diana_rodriguez2025 Nuevo tip de doñita😅 cansada de nuestra amiga la grasa🫩 Utiliza SOLO DOS INGREDIENTES ✅️Bicarbonato ✅️Vinagre blanco En un recipiente mezcla el bicarbonato con poco vinagre debe quedar como una pastita esa la debes aplicar en la superficie deseada. dejala actuar por pocos minutos y comienza a tallar la grasita. una vez termines la lucha😪vas acabar agotada pero no te preocupes te tomas una coquita bien elada que te la mereces🤣 para retirar la pasta retira solo con agua ya una vez termines yo le di una leve limpiada con jabon de trastes y la puse a estilar y lista para volver a ensuciarse🥹 si tienes algun tip que desees compartirme hay dejalo en los comentarios👌que todo es bienvenido menos! 😑malos comentarios🙊 ♬ La Bamba - Conjunto Invensible

Paso a paso