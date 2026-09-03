Daniel Kahneman, psicólogo israelí-estadounidense: “Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras piensas en ello”

La psicología es una ciencia social que trata sobre el estudio y el análisis de la conducta humana, así como los procesos mentales de los individuos y de los grupos sociales, según el Instituto Internacional de Psicología Aplicada (México).

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Esta es una de las tantas definiciones que existen sobre esta disciplina que busca describir a las personas o grupos sociales a través de la observación, su conducta y su comportamiento. Según esta entidad, la psicología ha ofrecido muchas ideas, que han transformado nuestra manera de pensar, ha cuestionado las creencias arraigadas, ha clarificado verdades ya aportadas nuevas perspectivas y soluciones.

¿Quién fue Daniel Kahneman?

Al presente de la psicología se llega tras un largo camino en el que ha intervenido un gran número de profesionales. Entre estos hoy destacamos a Daniel Kahneman, un psicólogo israelí-estadounidense cuya innovadora investigación en ciencias del comportamiento cambió nuestra comprensión de cómo piensan y toman decisiones las personas, de acuerdo a un informe de la Universidad de Princeton.

Daniel Kahneman, junto con Amos Tversky, aplicó la psicología cognitiva al análisis económico, sentando así las bases de un nuevo campo de investigación denominado economía conductual. Este aporte fue lo que le valió adjudicarse el Premio Nobel de Economía en el año 2002.

Daniel Kahneman y una frase para reflexionar

Por los temas que Daniel Kahneman abordó logró influir en disciplinas como la economía, la formulación de políticas públicas, las finanzas, la política, el derecho y la medicina. Al respecto, muchas de sus premisas son analizadas en la actualidad, como sucede con la frase “Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras piensas en ello”.

Esta frase de Daniel Kahneman describe la ilusión de focalización, es decir un engaño de la mente que hace que cualquier problema, deseo o situación parezca exageradamente importante solo porque le estamos prestando atención en ese momento.

En la actualidad, donde la ansiedad parece haberse multiplicado, esta frase tiene plena vigencia. Además, puede aplicarse en la psicología cognitiva y la toma de decisiones porque ayuda a las personas a relativizar sus preocupaciones y evitar decisiones impulsivas.