5 ideas para reciclar que pueden hacer con el empaque de labial vacío

El empaque de labial vacío suele tirarse en automático, ya que pensamos que se trata de un desecho que debemos eliminar en el bote de basura, pero pocos saben que podemos darle múltiples usos, logrando ampliar su tiempo de vida eficazmente.

Si no lo quieres tirar, entonces quédate, porque te vamos a explicar 5 ideas para reciclar que puedes hacer fácilmente; las recomendaciones te van a encantar.

¿Cómo puedo reutilizar el empaque de labial vacío?

El empaque de labial vacío tiene muchas funciones que se pueden aprovechar. Para que puedas disfrutar de ellos, la IA de Gemini detalló 5 ideas para reciclar que podemos hacer fácilmente, alternativas con las que vas a ahorrar un par de pesos. Estas fueron sus recomendaciones:

Minicosturero de emergencia : En su interior puede almacenar un hilo negro y blanco con una aguja y algunos alfileres, ideal para poder llevar en tu bolso.

: En su interior puede almacenar un hilo negro y blanco con una aguja y algunos alfileres, ideal para poder llevar en tu bolso. Organizador de horquillas o pasadores : Igual lo puedes llevar en el interior de tu bolso, ideal para acomodar ciertos mechones de pelo.

: Igual lo puedes llevar en el interior de tu bolso, ideal para acomodar ciertos mechones de pelo. Escondite de dinero de emergencia : Un gran truco que va a pasar inadvertido; nadie sospecharía que en su interior tienes dinero.

: Un gran truco que va a pasar inadvertido; nadie sospecharía que en su interior tienes dinero. Contenedor de perfume sólido : Solamente debemos mezclar vaselina neutra o cera de abeja derretida con un perfume de nuestra preferencia.

: Solamente debemos mezclar vaselina neutra o cera de abeja derretida con un perfume de nuestra preferencia. Pastillero discreto: Donde puedes guardar tus vitaminas o analgésicos, siendo más discreto al momento de tenerlos en tus pertenencias.

No olvides que, al momento de usar cualquiera de las recomendaciones, previamente debemos lavarlo con ayuda de agua, jabón y alcohol como desinfectante, evitando que el cosmético pueda ensuciar los objetos que almacenes.

¿Cuándo desechar el lápiz labial?

Pocos saben que los cosméticos tienen fecha de caducidad, norma que igualmente aplica en los labiales. Lo recomendable es que se mantengan en los hogares un máximo de 2 años. Esto se debe a que su calidad no es la óptima, además de que favorece la proliferación de bacterias.

Por eso, después de cumplir ese periodo, desecha el cosmético que almacena en la parte interna, para que el empaque de labial vacío lo puedas usar con algunas de las ideas para reciclar que la IA recomienda hacer.