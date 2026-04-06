3 ideas para reciclar lentes de sol rayados o rotos

Estamos disfrutando de la primavera 2026 y de seguro hemos adquirido nuevos lentes de sol. Por lo general esto obedece a una cuestión de moda y en torno a las últimas tendencias, aunque en muchos casos se debe a que nuestros viejos lentes están rayados o se han roto.

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En muchos hogares, los lentes con algún desperfecto quedan olvidados en algún cajón, aunque en otros no dudan en arrojarlos a la basura. Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) pone el foco en el cuidado del medio ambiente y en las posibilidades que tenemos de reciclarlos y darles una nueva oportunidad.

¿Lentes de sol a la basura?

La aplicación Gemini explica que reciclar o reutilizar lentes de sol en lugar de tirarlos a la basura es fundamental para reducir el impacto ambiental, ya que la mayoría están fabricados con una mezcla de plásticos, metales y cristales que tardan cientos de años en degradarse. “Al desecharlos en la basura común, estos materiales terminan en vertederos o en el océano, liberando microplásticos y químicos que contaminan el ecosistema”, añade la IA de Google.

Gemini remarca que en caso de ya no usarlos, donarlos a organizaciones benéficas permite que personas con menos recursos tengan acceso a protección visual pero además precisa que darles una segunda vida es una excelente oportunidad para practicar el consumo responsable y la creatividad.

¿Cómo reciclar lentes de sol rayados o rotos?

La Inteligencia Artificial no solo destaca la importancia de evitar que los lentes de sol terminen como parte de la basura, sino que invita a reciclarlos y reutilizarlos. Gemini afirma que es una pena tirar unos lentes cuando el armazón suele ser la parte más resistente y por eso ofrece tres ideas creativas para darles una segunda vida:

Porta-bijouterie o exhibidor de accesorios: Si el armazón está en buen estado pero los cristales están muy rayados, puedes quitárselos por completo.



La idea: Usa el armazón vacío como un "gancho" elegante. Puedes colgarlos de una rejilla metálica en la pared o de un hilo de yute.

Uso: Sirven perfectamente para colgar tus aros (especialmente los de gancho) o incluso para pasar pañuelos delgados a través de los huecos de los cristales. Le da un toque muy moderno y "vintage" a tu zona de accesorios.

Imanes de autor para la heladera: Si los lentes están rotos (por ejemplo, se separaron las patillas o el puente), puedes aprovechar las piezas individuales.



La idea: Limpia bien los cristales o las piezas del armazón y pégales un pequeño imán de neodimio en la parte posterior con pegamento fuerte.

El toque: Si los cristales son de espejo o tienen colores llamativos, quedan como gemas tecnológicas en tu heladera. Son ideales para sostener notas, fotos de tus carreras o recordatorios importantes.

Marco para mini fotos o arte botánico: Esta es ideal si tienes varios lentes rotos.

