Muere famosa influencer en accidente automovilístico tras peligrosa persecución policial

El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más. Muere Alana Alves da Silva, querida influencer brasileña, tras sufrir un terrible accidente automovilístico mientras era perseguida por policías. De acuerdo con diversos reportes locales, la creadora de contenido perdió la vida en una colisión entre dos vehículos en Salinas, Minas Gerais.

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Muere la influencer Alana Alves da Silva; esto se sabe sobre el accidente y la persecución policial

Según información local, Alana viajaba en un automóvil que transportaba cerca de 137 kilos de marihuana, motivo por el que se habrían negado a detenerse para una revisión policial, lo que desencadenó una persecución por parte de las autoridades. Al intentar huir, el conductor del vehículo se metió en sentido contrario, sin notar que venía otro carro de frente y a toda velocidad, causando una colisión fatal en la carretera BR-251.

El conductor fue identificado como Pedro Yan Linhares Gutiérrez de 24 años. Además de Pedro y Alana, en el vehículo también se encontraba Ramon Silverio Nogueira, de 19 años, y una mujer de 20 años que no ha sido identificada. Todos perdieron la vida en el accidente, a excepción de la persona que no han logrado identificar, la cual se encuentra en condición grave en un hospital aledaño.

Las personas que viajaban en el otro automóvil también perdieron la vida al momento de la colisión. Las víctimas fueron identificadas como Argemiro Machado da Silva, de 79 años, Valmir Machado da Silva, de 76, Alcides Silva Santos, de 77, y Gilmar Bispo dos Santos, de 46. Todos eran originarios de Ruy Barbosa, Bahía.

¿Quién era Alana Alves da Silva?

Alana Alves da Silva destacó por ser una querida influencer de Brasil, cuyo contenido se basaba en videos de humor y momentos de su día a día. Alana contaba con casi 60 mil seguidores en Instagram y más de 3 mil en su cuenta oficial de TikTok. Tenía 28 años.

Descanse en paz, Alana Alves da Silva.