MasterChef 24/7: El truco para que los brownies queden esponjados y deliciosos

Los cocineros de MasterChef 24/7 ya son expertos en repostería gracias a los valiosos consejos de la Chef Lili Cuéllar y esto quedó más que demostrado con el reto del Pin de este lunes 17 de agosto, del que Michelle salió victoriosa. Todo gracias a que la ronda final tenía como protagonista a un brownie que prepararon desde la Dark Kitchen, donde tuvieron que seguir paso a paso la receta para obtener los sabores deseados.

Y un paso que no podían dejar de lado, consistió simplemente en incorporar perfectamente todos los ingredientes, cuidando en todo momento que la masa no quedara demasiado seca, pues esto podría afectar al bizcocho. Además, un tip que pocos conocen sobre la preparación de los brownies, es que resulta muy útil batir primero los huevos con el azúcar, para así eliminar pequeñas burbujas y garantizar una textura esponjosa al momento de hornearse.

El ingrediente que NO se usa en la receta de brownies al estilo MasterChef 24/7 y casi nadie sabe

A pesar de que los brownies son relativamente fáciles de preparar, un error frecuente al momento de hacerlos, es la confusión de ingredientes y creer que la masa debe tratarse igual que las de pasteles tradicionales. Sin embargo, en la receta del brownie NO se utiliza polvo para hornear, incluso a pesar de que sí se mete al horno y requiere de un proceso de cocción adecuado para que no quede ninguna parte cruda.

Los brownies necesitan de una masa húmeda para tener buena consistencia|Canva

La razón por la que el "baking powder" no está presente en este platillo, se debe a que para brownies de buena textura, densidad y sabor, se requiere de una mezcla húmeda y un tanto pesada, tal como en su momento lo explicó la Chef Natalia Santos, una de las expertas invitadas a MasterChef 24/7 que ha compartido su conocimiento con los cocineros. De modo que si se le ponen estos polvos, es casi un hecho que el resultado serán bizcochos más secos y se perderá la esencia original de los brownies que conquistan a cualquier paladar exigente.