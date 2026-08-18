Recibir un mensaje de paquetería si no encargaste nada: qué signfiica y por qué es fundamental saber cómo actuar

¿Has recibido mensajes de paqueterías que supuestamente tienen que entregarte un producto, pero que está retenido y necesitan tus datos para enviártelo de nuevo? Este tipo de estafa es cada vez más común, pero las autoridades advierten que se trata de un fraude que busca robar información personal. Por eso, es importante aprender qué hacer y cómo actuar para evitar entregar datos importantes a quienes buscan dañarte.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Gobierno de México, los mensajes de estafa relacionados con supuestas paqueterías suelen decir lo siguiente:

“Segundo intento de entrega, favor de confirmar sus datos”.

“Por falta de dirección, su entrega está retenida, introduzca su nueva dirección”.

“Error de entrega, introduzca de nuevo su código de entrega”.

Lo que tienen en común este tipo de mensajes es que incluyen un enlace que puede ser utilizado para robar información. Ahí está la trampa, porque quienes caen en el engaño hacen clic y pueden darle acceso a los estafadores para obtener información desde el celular.

Pero eso no es todo. Una vez que consiguen tus datos y logran entrar a tus cuentas de redes sociales o plataformas bancarias, pueden intentar extorsionar a tus contactos o vaciar tus cuentas, según señala la Policía Cibernética Municipal de San Luis Potosí.

¿Cómo evitar ser estafado por mensajes de texto que llegan al celular?

El Gobierno de México recomienda, en primera instancia, revisar siempre los mensajes recibidos, especialmente cuando se trata de situaciones urgentes. Por ello, llama a los usuarios a evitar proporcionar códigos o datos personales, tanto en llamadas como por mensajes, así como evitar hacer clic en enlaces sospechosos.

Evita estafas porr mensaje de supuestas paqueterías.|(Gob.mx)

Asimismo, es importante verificar de dónde proviene el mensaje, ya que muchos estafadores se hacen pasar por empresas de paquetería para generar confianza y conseguir que las víctimas entreguen sus datos.

En caso de haber caído en este tipo de fraude, puedes realizar un reporte ante las autoridades correspondientes, ya que proporcionar información sobre estos casos puede ayudar a identificar a los responsables y prevenir que más personas sean víctimas.