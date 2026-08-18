Cómo hacer que tu manicura dure más de 2 semanas: Técnicas infalibles

La manicura es una parte sumamente importante de cualquier look. Lucir las uñas se ha convertido en un detalle que no se puede pasar por alto y no solo se trata de colores, sino que los diseños imponen tendencias que viajan de país en país.

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Es en este marco que los expertos en el rubro ofrecen diferentes consejos para que el embellecimiento de las uñas no solo sea aplicarles esmalte. Quienes saben dan cuenta de la importancia del cuidado de las uñas y la piel de las manos, además de los trucos y técnicas que ayudan en el proceso.

Precauciones con la manicura

Dentro del rubro remarcan que es muy importante limpiar e hidratar la piel antes y después del procedimiento, limar siempre en una sola dirección para no debilitar ni escamar la lámina ungueal de las uñas y garantizar que los productos utilizados estén libres de tóxicos como el formaldehído o el tolueno.

Esos son a grandes rasgos los tips más destacados para una manicura impoluta. Sin embargo, existen acciones que podemos implementar para que el esmalte no sufra transformaciones tras su aplicación y para lograr que nuestra manicura dure más de 2 semanas.

Manicura duradera

Lograr que un esmaltado supere la barrera de las dos semanas intacto exige técnica y preparación rigurosa, no solo una buena marca de esmalte. Eso es lo que destacan los expertos en belleza y ponen el foco en que la clave principal está en la hidratación constante y en evitar el uso de agua caliente durante las primeras horas.

Ante esto, a continuación se detalla una guía con técnicas infalibles que ayudan a tener una manicura intacta por más de 15 días:

Preparación y limpieza previa

Cero agua antes de pintar: Evita remojar las manos al menos 2 horas antes del proceso de manicura. La uña absorbe humedad, se expande y, al secarse ya pintada, se contrae provocando grietas prematuras. Retirado de cutícula: Empuja suavemente la cutícula sin cortarla en exceso. Retira todo el tejido muerto pegado a la placa de la uña; el esmalte sobre piel se levanta de inmediato. Desengrasado con alcohol: Pasa una gasa sin pelusa con alcohol de 90° o acetona pura para eliminar cualquier residuo de grasa o aceite natural.

Aplicación capa a capa

Base adherente: Aplica una capa delgada de base formulada para fijar el color y proteger la uña de manchas. Capas muy finas: Da dos o tres capas finas de esmalte en lugar de una gruesa. El exceso de producto crea burbujas y tarda más en curar o secar, haciéndolo vulnerable a golpes. Sellado de bordes libre: En cada capa (base, color y top coat), pasa el pincel horizontalmente por el borde frontal o punta de la uña. Esto crea un sello que evita que la humedad se filtre. Top Coat de alta durabilidad: Utiliza un sellador de acabado brillo o efecto gel de rápido secado. Aplica una nueva capa de top coat cada 3 o 4 días para revitalizar el brillo y la protección.

Cuidado diario y hábitos