5 ideas para reciclar libros viejos y darles un segundo uso
¡A los libros viejos es posible darles un segundo uso! Te detallamos las 5 mejores ideas para reciclar esos ejemplares; las recomendaciones te van a sorprender
En los estantes de la casa es posible encontrarnos con libros viejos que queramos desechar; usualmente se trata de ejemplares rotos o que sencillamente ya no nos agrada su lectura. Aunque la decisión más sencilla para sacarlos de casa es desecharlos a la basura, no es la única opción que podemos optar.
Para que no los avientes a los desechos, te vamos a detallar 5 ideas para reciclar esos ejemplares, siendo increíbles e ingeniosas formas de darles un segundo uso en tu hogar. Así que toma nota de todos los consejos que te vamos a dar.
¿Qué hacer con los libros muy viejos?
Es impresionante saber que a los libros viejos es posible darles un segundo uso en unos sencillos pasos, logrando aprovechar su material para darles nueva vida. Antes de tirarlos, considera hacer las siguientes 5 ideas para reciclar los ejemplares que tienes en tu casa, recomendaciones realizadas por la IA de Gemini:
- Caja de seguridad secreta: Solamente pega las hojas con la tapa del libro donde tiene la sinopsis; después, con un cúter, haz un espacio en el centro.
- Repisas flotantes: En vez de madera, usa los libros para crear estantes innovadores; solamente usa un soporte de metal en forma de “L”. Preferentemente, usa ejemplares de tapa dura.
- Macetas para suculentas: Haz lo mismo que se usó para crear la caja de seguridad, para después forrar el hueco con plástico, permitiendo la plantación de suculentas.
- Base lámpara: Apila 4 a 5 libros, para después colocar tu lámpara.
- Flores de papel: Para decorar tu casa, puedes aprovechar las hojas, formar flores o pétalos para crear ramos enteros o guirnaldas, siendo grandes opciones de decoración.
@mallows1337 Book with a secret compartment. Click the like button if you’d like more craft tutorials! #fyp #book #crafts ♬ original sound - Mallow Counselor
¿Los libros se pueden reciclar?
Es entendible que ya no quieras tener los libros viejos en tu hogar y que deseches la posibilidad de usar las ideas para reciclar que te compartimos; en ese caso es posible llevarlos a centros de reciclaje, puesto que esos lugares pueden aprovechar al máximo el material y darles el proceso adecuado para poder reutilizar.
Por otro lado, también es posible llevarlos a librerías, puesto que hay lugares en los que hacen la compra y venta de esos ejemplares, siendo una gran alternativa para darles un segundo uso y al mismo tiempo ganar algunos pesos. En ambas alternativas, no olvides que deben ser ejemplares en buenas condiciones, libres de humedad o que no estén maltratados.
@artbyavaleena gift i made for my coworkers birthday!✨ would have been way easier with a drill but i wanted to use what i had 🤎 #plants #plantgifts #book #booktok #books #bookdiy #thrifted #thriftedgifts #crafts #art #diy #lowwaste #handmade ♬ White Winter Hymnal - Fleet Foxes