3 ideas para reciclar papel de periódico de forma creativa

Son muchos los materiales y objetos que pueden ser reciclados. El cuidado del medio ambiente es el primer factor para hacerlo, pero también existen motivos relacionados con el arte y la creatividad que invitan a transformarlos en bienes de uso.

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En este gran universo de posibilidades, la Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una gran herramienta instructiva. A través de esta tecnología no solo podemos conocer cómo trabajar en ciertos materiales y objetos, sino que podemos tomar contacto con ideas para poder ejecutar el reciclado y la reutilización.

¿Por qué no tirar el papel de periódico?

El papel de periódico se presenta como un recurso sumamente versátil en el hogar debido a su gran capacidad de absorción y su textura ligeramente abrasiva, precisa Gemini. Esta aplicación aconseja que en lugar de desecharlo, se puede reutilizar para limpiar cristales y espejos, ya que su composición permite eliminar manchas sin dejar las pelusas que suelen soltar los paños de tela.

Además, Gemini destaca que es un excelente aliado para eliminar malos olores en recipientes de plástico, calzado o en el cajón de las verduras del refrigerador, pues el carbono de la tinta y la porosidad del papel ayudan a neutralizar la humedad y los aromas desagradables.

¿Cómo reciclar papel de periódico?

Gemini remarca que conservar el papel de periódico no solo fomenta el reciclaje creativo, sino que también permite resolver tareas cotidianas de manera económica y ecológica. En este punto, la Inteligencia Artificial advierte que es uno de los materiales más versátiles para el upcycling debido a su flexibilidad y a la estética única que aportan las columnas de texto, motivo por el cual comparte tres ideas creativas para transformarlo en objetos funcionales y decorativos:

Cestería con "mimbre" de papel: Esta técnica permite crear recipientes tan resistentes como la madera. Consiste en enrollar tiras de periódico alrededor de una brocheta de madera para formar tubos largos y delgados.



El proceso: Una vez que tengas suficientes tubos, puedes tejerlos entre sí siguiendo un patrón de espiral o de punto de cruz sobre una base de cartón.

Acabado profesional: Para que el objeto sea duradero, aplica una mezcla de pegamento blanco y agua (proporción 50/50). Una vez seco, el papel se endurece por completo. Puedes dejarlo con el diseño de las noticias o pintarlo con acrílicos para que parezca mimbre real.

Cuencos y bandejas en mosaico o "decoupage": Si tienes un molde de cocina o un tazón viejo, puedes usarlo como base para crear una pieza nueva con una textura visual muy interesante.



El proceso: Corta el periódico en pequeños cuadrados o tiras irregulares. Cubre el molde con film plástico y ve pegando capas de papel con engrudo o pegamento escolar. Necesitarás al menos 5 o 6 capas para que tenga cuerpo.

Toque creativo: Prueba a usar solo las secciones de "Avisos Clasificados" o las páginas de economía (que suelen ser de un tono salmón en algunos diarios) para lograr un diseño monocromático y elegante.

Sobres y papel de regalo personalizado: En lugar de comprar envoltorios de plástico, el periódico ofrece un look vintage y artesanal que destaca mucho bajo el árbol de Navidad o en cumpleaños.

