El peinado que mejor resiste el calor y la humedad sin perder el estilo en MasterChef 24/7

Mantener el estilo impecable cuando el termómetro juega en tu contra es uno de los desafíos más complejos en la cocina más famosa de México, pues imagina estar bajo los reflectores de un set de televisión, corriendo entre estaciones y con el vapor de las ollas a presión dándote directo en la cara. En el universo de MasterChef 24/7 , las participantes no solo compiten por el mejor sazón, sino también por mantener la compostura y el porte en medio del caos.

El calor extremo y la humedad del ambiente son los peores enemigos del cabello, provocando un frizz incontrolable que puede arruinar cualquier look en minutos. Sin embargo, las amantes de la moda y la gastronomía han encontrado el equilibrio perfecto para lucir sofisticadas sin que un solo mechón les estorbe al emplatar.

¿Cuál es el mejor peinado para cocinar al estilo MasterChef 24/7?

Aunque existen diferentes opciones, hay una que no pasa de moda y se mantiene en tendencia mientras cumple con la función de evitar que el pelo caiga en la comida o estorbe al cocinar: la coleta alta pulida con trenza integrada.

Este peinado se ha convertido en el rey indiscutible de las cocinas profesionales (y uno de los favoritos de Michelle) por su capacidad para resistir las jornadas más extenuantes sin perder el glamour. A diferencia de un chongo improvisado, la coleta pulida proyecta una imagen limpia, arquitectónica y sumamente ejecutiva, ideal para enfrentar el juicio de los paladares más exigentes.

Para replicarlo en casa y lucir como toda una it-girl gourmet, el proceso es muy sencillo:

Cepilla perfectamente tu cabello hacia atrás y llévalo a la corona de la cabeza. Utiliza un gel ligero o cera con acabado brillante para fijar los pelitos rebeldes y asegurar que la estructura no se mueva con el movimiento.

Asegura la coleta con una liga firme y toma un pequeño mechón para envolverlo alrededor de la base, ocultando el resorte para un acabado premium.

Trenza el resto de la coleta de forma apretada hasta las puntas. Esto evita que el cabello entre en contacto con la humedad del vapor y se esponje.