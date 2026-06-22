Laura Flores fue hospitalizada y tuvo una cirugía de emergencia; este es su estado de salud hoy domingo 21 de junio

En las últimas horas seguidores de Laura Flores se mostraron preocupados luego de que la actriz publicara un video desde un hospital, donde aparece recostada en un camilla y vestida con una bata de cirugía, la también cantante explicó que tuvo que ser intervenida de emergencia para retirarse los implantes mamarios, ya que su organismo presentó una reacción adversa.

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Con una actitud calmada y sonriente, Flores aprovechó sus redes sociales para hablar de su estado de salud, así como de su cirugía y desmintió rumores sobre un posible diagnóstico de cáncer y aseguró que su recuperación avanza favorablemente.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores?

En la publicación que hizo pública en sus redes sociales Laura Flores escribió que la intervención fue realizada el pasado 17 de junio después de que los médicos detectaran que su organismo estaba rechazando los implantes mamarios, situación que hizo necesaria su extracción para evitar mayores complicaciones.

Debido a que la cirugía se realizó hace unos días, a través de redes la actriz ha mostrado actividad lo qie indicaría que su estado de salud es favorable y no se encuentra en riesgo, por lo que se estaría en casa en estado de recuperación. Asimimso, indicó en el mensaje que pronto estará en Colombia para continuar con su agenda de trabajo.

Asimismo, Laura Flores informó que se encuentra estable y agradeció la rápida atención médica que recibió por parte del cirujano plástico y reconstructivo Fernando Molina Montalva.

“Estoy bien de salud, NO ES CÁNCER, gracias a Dios y gracias al Dr. Fernando Molina Montalva por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, escribió en la red social Instagram.

En el mensaje la actriz no solo dio gracias al trabajo del doctor, también aprovechó el espacio para darle las gracias a Dios y su familia, principalmente a sus hermanas Maru y Janette, así como su productor y manager por estar con ella en todo momento.