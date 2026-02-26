No los tires: 3 formas increíbles de reutilizar los frascos de mermelada

En nuestra casa podemos tener diferentes objetos o elementos que hemos dejado guardados y olvidados y que podrían sernos de mucha utilidad. El reciclado de estos permite su reutilización, ya sea como elementos decorativos o para cumplir una nueva función.

Noticias Michoacán del 25 de febrero 2026

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se puede incursionar en el mundo del reciclaje y darle rienda suelta a nuestra imaginación para transformar y crear. En este punto, Gemini se ha encargado de revelarnos por qué no deberías tirar los frascos de mermelada al vaciarlos.

La moda de reciclar y reutilizar

Gemini pone de relieve lo que muchos denominan la moda de reciclar y reutilizar pero afirma que “en realidad es una de las transformaciones culturales más necesarias de nuestra era”. “Ha pasado de ser algo ‘de nicho’ o de presupuestos ajustados a convertirse en un estandarte de estilo y conciencia global”, sentencia.

La IA señala los ejes de esta tendencia y dice que es muy fuerte porque reutilizar es más barato que comprar algo nuevo, porque reduce la huella de carbono y la acumulación de basura en vertederos, y porque “en un mundo globalizado, lo reutilizado garantiza que nadie más tenga lo mismo que tú”.

¿Cómo reutilizar los frascos de mermelada?

Teniendo en cuenta que existen muchas cosas que pueden ser recicladas y reutilizadas, se le consultó a Gemini sobre los frascos de mermelada que generalmente terminan en la basura. “Los frascos son básicamente lienzos en blanco de vidrio esperando una segunda oportunidad”, remarca la IA.

Esta Inteligencia Artificial invita a no tirar los frascos de mermelada ya que existen tres formas de reciclado que van más allá de lo típico para que esos frascos luzcan increíbles:

El "Jardín Eterno" (Terrario Autosustentable): En lugar de un simple florero, convierte el frasco en un ecosistema en miniatura. Es ideal para decorar escritorios o repisas con poca luz.



Cómo hacerlo: Coloca una base de piedritas para el drenaje, una capa delgada de carbón activado (opcional, para evitar olores) y un poco de tierra.

El toque pro: Planta un musgo pequeño o una mini suculenta. Si el frasco tiene tapa, puedes cerrarlo y crear un ciclo de agua natural donde la humedad se condensa y vuelve a caer. ¡Es ciencia decorativa!

Organizador de Escritorio o Taller "Flotante": Si tienes poco espacio en tu mesa de trabajo o en la cocina, esta idea es un cambio de juego visual y funcional.



Cómo hacerlo: Atornilla las tapas de los frascos a la parte inferior de una repisa o estante de madera.

El resultado: Llena los frascos con clips, botones, especias o tornillos, y enróscalos a sus tapas fijas. Parecerá que tus suministros están flotando, y liberarás espacio valioso en la superficie.

Lámparas de Ambiente Estilo "Luciérnaga": Olvídate de las velas que se apagan; crea una iluminación cálida y moderna que sirve tanto para interiores como para una cena en el jardín.

