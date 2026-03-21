5 ideas para reciclar tus sillas de madera y darles un segundo uso

El mundo del reciclaje es bastante amplio por lo que hay infinitas ideas para llevar a cabo. En este caso te vamos a contar cómo puedes darles una nueva oportunidad a tus sillas de madera.

No importa que la silla esté muy dañada o le falten partes ya que puedes realizarse varios objetos con lo que tienes a mano. Ahora así manos a la obra y lleva a cabo hermosos objetos.

¿Cómo reciclar las sillas de madera?

Camita para tu compañero peludo

Esta es una gran opción con la que puedes armar una cama para tu mascota. Utilizando el respaldo y las patas puedes hacer una estructura baja. Con ayuda de unas maderas finas vas a poder formar un cajoncito donde colocar el almohadón o colchón de tu peludito.

Mesa con lámpara incorporada

En este caso puedes transformar tu silla de madera en una mesita con luz. Lo que debes hacer es integrar una lámpara de pie al mueble para obtener un elemento de apoyo e iluminación.

Mesita de noche original

Aquí lo que tienes que hacer es cortar la silla por la mitad para crear una mesa de luz original. Deja de lado todo aquello que no sirva y coloca un estante para que sea más funcional. Luego elige un color y pinta.

Crea increíbles objetos.|Pinterest

Pizarra para anotar lo que quieras

Por otro lado, puedes utilizar el respaldo para que sea la base de una pizarra. Lo que debes hacer es colocar un poco de pintura especial para pizarras entonces podrás tener una increíble herramienta para escribir.

Banquito para el patio o la entrada

Por último, puedes crear un banco por lo que tienes que cortar algunas piezas para formar un respaldo y los refuerzos del asiento. Debes unir todo y lijar. Elije el color que prefieras y pinta.

Estas ideas son realmente interesantes para que puedas llevar a cabo objetos de uso cotidiano en tu hogar.